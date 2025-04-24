Bonzai Taşıyan Şahıs Tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde, üzerinde 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirilen Ö. K., tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya- Konya seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Ö. K.'nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Bu kapsamda ekipler, dinlenme tesisine giren otobüse baskın düzenledi. Polis ekiplerinin Ö. K.'nin üzerinde yaptığı aramada, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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