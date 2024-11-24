Bornova Belediye Başkanı Eşki, Öğretmenlere Zeytin Fidanı Hediye Etti

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Eşki, öğretmenlerin gününü kutlayarak her birine zeytin fidanı armağan ederken "Sizlerin Atatürk sevgisiyle yetiştirdiği çocuklar, aydınlık geleceğini kuruyor. Bu ölmez zeytin ağaçları gibi ölmez bir Cumhuriyet ülküsünü büyütüyor. Sizlere minnetimiz sonsuz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Eşki, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere zeytin fidanı hediye etti.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Eşki, okulun mevcut ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek çözüm sözü verdi. "Bornova'da eğitim her zaman önceliğimizdir. Eksikliklerin giderilmesi ve çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve doğaya saygı

Başkan Eşki, bu tür etkinliklerin öğretmenlik mesleğinin anlamını ve değerini topluma bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Zeytin ağacı, kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanan bir yaşam sembolüdür. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde öğrencilerimizin kök salmasına ve göklere ulaşmasına rehberlik eden birer ışık kaynağıdır" dedi.

Miniklerden jest

Diğer yandan Bornova Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında Çimentaş İlköğretim Okulu öğrencilerinin anlamlı talebini de yerine getirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen 101 zeytin fidanı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı anısına 24 Kasım'da öğrencilerle birlikte ilçenin kırsal mahallelerinden Kayadibi'nde dikilerek doğaya bir katkı daha sunuldu.