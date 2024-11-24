Bornova Belediye Başkanı Eşki, Öğretmenlere Zeytin Fidanı Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Öğretmenlere Zeytin Fidanı Hediye Etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Başkan Eşki, öğretmenlerin gününü kutlayarak her birine zeytin fidanı armağan ederken “Sizlerin Atatürk sevgisiyle yetiştirdiği çocuklar, aydınlık geleceğini kuruyor. Bu ölmez zeytin ağaçları gibi ölmez bir Cumhuriyet ülküsünü büyütüyor. Sizlere minnetimiz sonsuz” dedi.

24.11.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Eşki, öğretmenlerin gününü kutlayarak her birine zeytin fidanı armağan ederken "Sizlerin Atatürk sevgisiyle yetiştirdiği çocuklar, aydınlık geleceğini kuruyor. Bu ölmez zeytin ağaçları gibi ölmez bir Cumhuriyet ülküsünü büyütüyor. Sizlere minnetimiz sonsuz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Eşki, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere zeytin fidanı hediye etti.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Eşki, okulun mevcut ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek çözüm sözü verdi. "Bornova'da eğitim her zaman önceliğimizdir. Eksikliklerin giderilmesi ve çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve doğaya saygı

Başkan Eşki, bu tür etkinliklerin öğretmenlik mesleğinin anlamını ve değerini topluma bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Zeytin ağacı, kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanan bir yaşam sembolüdür. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde öğrencilerimizin kök salmasına ve göklere ulaşmasına rehberlik eden birer ışık kaynağıdır" dedi.

Miniklerden jest

Diğer yandan Bornova Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında Çimentaş İlköğretim Okulu öğrencilerinin anlamlı talebini de yerine getirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen 101 zeytin fidanı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı anısına 24 Kasım'da öğrencilerle birlikte ilçenin kırsal mahallelerinden Kayadibi'nde dikilerek doğaya bir katkı daha sunuldu.

Kaynak: ANKA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Bornova, Güncel, Zeytin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Öğretmenlere Zeytin Fidanı Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki, Öğretmenlere Zeytin Fidanı Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.