Bornova Belediye Meclisi'nde 2025 Yılı Kesin Hesabı Kabul Edildi

08.05.2026 10:16
(İZMİR) - Bornova Belediye Meclisi'nde 2025 mali yılı kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk, yaklaşık 4,3 milyar liralık bütçenin sürdürülebilir olduğunu savunarak borçlanma ve gayrimenkul satışlarının belediyeciliğin doğal unsurları olduğunu söyledi. Ertürk, Bornova'nın hızla büyüyen bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda 2025 mali yılı kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Meclise başkanlık eden Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk, bütçe gerçekleşme oranlarını "başarılı ve sürdürülebilir" olarak değerlendirirken, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi.

Toplantıda belediyenin gelir-gider dengesi, yatırım harcamaları, borçlanma politikası ve ekonomik koşulları geniş şekilde tartışıldı. Belediyenin 2025 yılı gider bütçesi yaklaşık 4,36 milyar TL, net gelir tahsilatı ise yaklaşık 4,04 milyar TL olarak gerçekleşti.

"YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ GERÇEKLEŞME BÜYÜK BAŞARI"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tokem, 2025 bütçesinin yaklaşık yüzde 80 oranında gerçekleştiğini belirterek, mevcut ekonomik koşullarda bu sonucun önemli olduğunu söyledi.

Tokem, belediyenin gelir ve gider kalemlerinde önceki yıllara göre artış yaşandığını, personel giderlerinin oran olarak gerilediğini ve SGK, Emekli Sandığı ya da personel maaşında herhangi bir gecikme ya da sorun yaşanmadığını ifade etti. Gelirlerde en büyük payın vergi gelirleri ile İller Bankası payından oluştuğunu belirten Tokem, yatırımlar kapsamında araç alımları, iş makineleri, kamulaştırmalar ve çeşitli sermaye giderlerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

"GAYRİMENKUL SATIŞI DA BORÇLANMA DA BELEDİYECİLİĞİN GERÇEĞİ"

Muhalefetin gayrimenkul satışı ve borçlanma eleştirilerine karşı konuşan Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk, belediyelerin hizmet üretmek için finansman yaratmasının doğal olduğunu söyledi. "Türkiye'de belediyelerin finansman gelirlerinin önemli kısmı gayrimenkul satışlarından oluşuyor. Belediyeler etkin kullanamayacağı taşınmazları satarak bunu hizmete dönüştürebilir" diyen Ertürk, önemli olanın elde edilen kaynağın vatandaşa nasıl geri döndüğü olduğunu ifade etti.

Merkezi yönetim örneğini de gündeme taşıyan Ertürk, geçmiş yıllarda milyonlarca metrekarelik kamu arazisinin satıldığını hatırlatarak, "Bu nedenle belediyelerin taşınmaz satmasını eleştirmek tek başına doğru bir yaklaşım değil" dedi.

"BORNOVA BİR ŞİRKET DEĞİL, VATANDAŞ İÇİN BORÇLANIR"

Borçlanma eleştirilerine de yanıt veren Ertürk, Bornova Belediyesi'nin ticari bir şirket gibi değerlendirilemeyeceğini vurguladı. "Bornova Belediyesi bir şirket değil. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bir kamu kurumu. Vatandaşı odağına alan her belediye gerektiğinde borçlanır" ifadelerini kullanan Ertürk, önemli olanın borcun sürdürülebilir olması olduğunu söyledi.

Bornova'nın hızla büyüyen, nüfusu gün içinde bir milyonu aşan dinamik bir ilçe olduğunu belirten Ertürk, artan ihtiyaçlara karşı belediyenin yatırım ve hizmet üretmek zorunda olduğunu kaydetti.

"FAİZ POLİTİKASI BELEDİYELERİ DE ZORLUYOR"

Ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ertürk, yüksek faiz ortamının belediyeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Kredi kullanımı nedeniyle yöneltilen eleştirilere değinen Ertürk, "Faiz politikaları bizi de sıkıntıya soktu. Ancak buna rağmen bütçemizi sürdürülebilir görüyoruz" dedi.

Belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarını da savunan Ertürk; asfalt çalışmaları, parklar, kavşak düzenlemeleri, kent lokantaları, kent marketleri ve sosyal yardımların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. "Bornova halkının hayatına dokunan çok ciddi çalışmalar yapılıyor" diyen Ertürk, Belediye Başkanı'nın yoğun bir tempoyla çalıştığını belirterek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

CHP GRUBU: "EKONOMİK KOŞULLAR BELEDİYELERİ ETKİLİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise konuşmasında ülke ekonomisindeki yüksek faiz ve bütçe açığının yerel yönetimleri doğrudan etkilediğini söyledi. Özkan, ekonomik koşullar nedeniyle birçok belediyede projelerin geciktiğini ifade ederek, belediyelerin gelir yaratma yöntemlerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

HİZMET KALEMLERİNDE EN BÜYÜK PAY GENEL KAMU HİZMETLERİNE

2025 yılı kesin hesabına göre belediyenin en büyük harcama kalemini genel kamu hizmetleri oluşturdu. Çevre koruma, iskan-toplum refahı, ekonomik işler ve sosyal yardım hizmetleri de bütçede önemli yer tuttu.

Giderlerde en büyük pay mal ve hizmet alımlarına ayrılırken, personel giderleri, faiz giderleri ve yatırım harcamaları dikkat çeken diğer kalemler arasında yer aldı. Gelir tarafında ise vergi gelirleri, İller Bankası payını da içeren diğer gelirler ve sermaye gelirleri öne çıktı.

Kaynak: ANKA

