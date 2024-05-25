Bornova Belediyesi Beşyol'da Büyük Dönüşüm Başlattı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Beşyol'da Büyük Dönüşüm Başlattı

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Bornova Belediyesi, Beşyol'da kapsamlı bir çalışma başlattı. Yol asfaltlandı, otopark düzenlemesi yapıldı ve yeni muhtarlık binası yapıldı.

25.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:48
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, eski köy yerleşimlerinden Beşyol'da büyük bir dönüşüm başlattı. Köye Manisa yolu üzerinden girişi sağlayan 2 kilometrelik yol asfaltlanırken, yeni  muhtarlık binası yapıldı. Otopark düzenlemesinden dere korkuluklarının boyanmasına kadar Beşyol baştan aşağı elden geçirildi.

Bornova Belediyesi Beşyol Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Öncelikle Beşyol'a Manisa yolu üzerinden girişi sağlayan 2 kilometrelik yol asfaltlandı. Oluşan kaymalar nedeniyle kapalı olan ve yaklaşık 4 yıldır kullanılamayan yolda, asfalt çalışmasından önce dolgu ve diğer bakım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Otopark düzenlemesi yapıldı

Beşyol'a Yaka Mahallesi tarafından girişi sağlayan yolda oluşan kayma ve çökmeye de Bornova Belediyesi ekipleri müdahale etti. Tamamen çökmek üzere olan yolda dolgu çalışması yapmak için zemin hazırlığı tamamlandı. Bu arada köyün iki taraftan girişine de otopark düzenlemesi yapıldı. Beşyol'da yaşayanların uzun süredir şikayet etmesine rağmen, çözüm üretilmeyen otopark alanındaki molozlar da Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Tüm İzmirlierin özellikle haftasonları ziyaret ettiği gezi güzergahları arasında yer alan Beşyol'daki otopark sorunu da çözülmüş oldu.

Yeni muhtarlık binası

Bornova Belediyesi tarafından Beşyol Mahallesi'ne yeni bir muhtarlık binası yapıldı. Taş duvar çalışmaları ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirilen Muhtarlık binası, iç tefrişatı da yapılarak teslim edilecek. Tüm eksiklikleri çözecek şekilde ekiplerin yönlendirildiği Beşyol'da dere korkulukları boyandı, ot temizlikleri yapıldı.

İzmir'in değeri haline gelmişti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eski köy yerleşimi olan Beşyol Mahallesi'nin Bornova'nın köy turizmi potansiyelini ortaya çıkaran en özel bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Beşyol, tüm İzmirlilerin bildiği sık sık ziyaret ettiği doğa harikası köylerimizden bir tanesi. Bu güzel köyümüzdeki altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Tüm köylerimizde benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çok memnunuz

Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz da, köylerine yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Köy yolumuz göçüktü, başkanımız sayesinde asfaltımız yapılıyor. Muhtarlığımız dökük haldeydi, yapılıyor. Önceden yapılması gerekiyordu. Bütün işler birikmişti. Ömer Başkanımız sayesinde çok güzel hizmet alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Beşyol\'da Büyük Dönüşüm Başlattı
Kaynak: ANKA

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