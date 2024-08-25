Bornova Belediyesi Çocuklara Çevre Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Çocuklara Çevre Eğitimi Veriyor

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Bornova Belediyesi, çocuklara yönelik çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde atık yönetimi ve iklim değişikliği konuları işleniyor. Ayrıca orman yangınları ve bitkisel atık yağların çevre sağlığına etkileri de anlatılıyor.

25.08.2024 11:00  Güncelleme: 11:11
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Anaokulundan üniversiteye kadar her öğrencinin yaşına uygun içerikler üreten Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Atık Getirme Merkezi'nin aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi' devam ediyor. Eğitimler ile çocukların evlerinde biriktirdikleri atık pil, atık yağ ve ambalajların Bornova Belediyesi ile eğitim kurumları arasında yürütülecek koordineli çalışmalar ve iş birliği çerçevesinde ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Orman yangınları da anlatıldı

Eğitimler kapsamında Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne Altındağ Merkez Mahallesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden çocuklar anneleriyle birlikte geldi. Geri kazanılabilir atıkların, ambalaj atıklarının mutfak atıkları ile karıştırılmadan ayrı biriktirilmesi ve bu atıklardan ham madde üretilerek ekonomiye katkı sağlanabileceği anlatıldı. Ayrıca bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesinin çevre sağlığı açısından sakınca oluşturduğu vurgulandı. Bu atıkların temiz pet şişelerde biriktirilip toplanarak tekrar geri kazanılabileceği aktarıldı. Eğitimde orman yangınlarının önlenmesi konusunda da bilgiler verildi.

Öğrenciler eğitim neferi olacak

Bornova Belediyesi'nden eğitim alan öğrencilerin, edindikleri bilgileri okullarındaki, sokaklarındaki arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak bir eğitim neferi gibi çalışacaklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak çevremizi korumak ve daha yeşil bir Bornova'da yaşamak için Avrupa Birliği destekli BornBerg Projesi başta olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın da küçük yaşlardan itibaren bu bilince ulaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Çocuklara Çevre Eğitimi Veriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Çocuklara Çevre Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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