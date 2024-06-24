Bornova Belediyesi, Kara Nakliyecileri Sitesi\'nin Bitişiğinde TIR Garajı Düzenlemesi Yapıyor

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğindeki 14 dönüm alanda, TIR garajı düzenlemesi yapıyor. Yeni düzenlemeyle, bir yandan şoförlerin araçlarını park ederek, yiyecek, içecek, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan yaratılırken, bir yandan da yol kenarlarına gelişigüzel parklar engellenerek, trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, Işıkkent'in en büyük sorunlarından biri olan, bölge esnafı ve nakliye şirketleri tarafından sık sık dile getirilen TIR garajı düzenlemesini hayata geçiriyor. Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğinde, 6108/1 sokağa paralel konumdaki 14 dönümlük arazi Bornova Belediyesi tarafından TIR garajı haline getirilecek. Bornova Belediyesi, alanda şoförlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duş ve tuvalet yapıp, kafeterya da açacak. Aynı anda 100 aracın park edebileceği şekilde düzenleme yapılacak alanda, günlük 800 aracın giriş çıkış yapması bekleniyor.

Trafik de rahatlayacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Kara Nakliyeciler Sitesi ve çevresindeki otkopark sorunu çözmek için önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, "Bu bölge Bornova'nın hatta İzmir'in Türkiye'ye açılan kapısı. Her gün binlerce TIR buraya getirip yüklerini bırakıyor. Buradan aldıkları yükleri de bütün Türkiye'ye dağıtıyor. Bölgenin tamamı bir TIR otopark alanına dönmüş durumdaydı. Işıkkent, Pınarbaşı, Mevlana, Doğanlar'da TIR'lar otopark olarak sokaklarımızı kullanıyorlardı. Bu bölgedeki 14 dönüm araziyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak fikir üreterek TIR garajına çevirmeye karar verdik.

Hem buraya gelen şoförlerimizin gece TIR'larında kalırken tuvalet, duş, kafeterya ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan olacak hem de sokaklarımızı TIR'ların otopark işgalinden kurtarmış olacağız. Çok yakında Bornova Belediyesi olarak Işıkkent'te açacağımız TIR garajıyla sokaklarımızdaki TIR işgallerine son vereceğiz. Buraya gelen şoför arkadaşlarımız için de rahat bir ortam sağlayacağız" dedi.