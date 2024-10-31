Bornova Belediyesi, Kolombiya Modeli ile Afetlere Dirençli Kentler Üzerine Çalıştay Düzenledi

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(İZMİR) - İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin 4. yılında Bornova Belediyesi, "Afetler Dirençli Kentler ve Kolombiya Örneği" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı.

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremin yıldönümünde, Bornova Belediyesi "Afetler Dirençli Kentler ve Kolombiya Örneği" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı. Küresel çapta dayanıklı konutlar için sistem değişikliğinde lider olan Build Change'in yetkilileri ve Kolombiya'dan gelen uzmanların katılımıyla düzenlenen çalıştayda, afetlere karşı dayanıklı kent modelleri tartışıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, afetlerle mücadele kapsamında Bornova'da yürütülen çalışmaları katılımcılara anlattı. Kolombiya'dan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşki, "Bu coğrafyada insanlar güvende hissetmedikleri yerlerde yaşamaktan korkarlar, bu yüzden afetlere karşı dirençli kentler yaratmak için çalışıyoruz" dedi.

"Kolombiya'dan ilham alıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kolombiya'nın tarihine olan ilgisinden bahsederek, " Simon Bolivar'ın özgürlük mücadelesi beni her zaman etkilemiştir. Bu mücadeleyi örnek alarak kentimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. İzmir ve Bornova'nın coğrafi ve demografik özelliklerinden bahseden Eşki, 447 bin nüfusa sahip Bornova'da sanayi ve yerleşim alanlarının yanı sıra 17 sanayi tesisi ve geniş bir sağlık altyapısının bulunduğunu belirtti.

Deprem, yangın, heyelan gibi afetlerle mücadelede uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Eşki, "Afetlerde güven ve dayanıklılığı artırmak amacıyla her düzeyde eğitimler başlattık ve bu eğitimlerle afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Afetlerle mücadele için yeni projeler yolda

Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi bünyesinde içinde afet sonrası canlıları tespitte büyük önem taşıyan K9 köpeklerinin de bulunacağı yeni bir arama kurtarma ekibi kuracaklarını ve afetle mücadele alanında personel eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti. Bornova Belediyesi olarak orman yangınları sezonlarında ve deprem sonrasında saha çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Eşki, afetlere dayanıklı kent anlayışını daha da güçlendirmek için uluslararası deneyimlerden yararlanarak yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Build Change, Türkiye'de çalışmalarına başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Build Change, Asya ve Latin Amerika'da yürüttüğü başarılı projelerden elde ettiği deneyimleri Türkiye'ye taşıyor. Build Change Program Şefi Juan Caballero, Kolombiya'daki risk azaltma ve afet sonrası yapı güçlendirme çalışmalarını anlatarak, Bornova'nın bu modelden faydalanabileceğini belirtti.

Caballero, "Kolombiya'da yaşadığımız tecrübeler ışığında, burada dinleyip yerel koşulları anlamaya ve Türkiye için uygun çözümler üretmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası konutları iyileştirme çalışmalarında yerel halkın katılımını sağlamak büyük önem taşıyor" dedi. Bornova Belediyesi'yle birlikte, konut sahiplerine yapı güçlendirme konusunda destek vermeyi amaçladıklarını ifade eden Caballero, Kolombiya'dan gelen uzman ekiple saha incelemeleri de yaptıklarını söyledi.

Afet bilinci ve dirençli kentler için çalışmalar sürüyor

Çalıştayda, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinancan Öziçer, Bornova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Habibe Pelin Mutlu, Plan Proje Müdürü Deniz Avşar ile Build Change Kolombiya'dan Sofia Andrade ve Noll Tufanı, Build Change Türkiye'den Tuğçe Ezgi de sunumlar yaptı. Sunumlar ve ardından gerçekleşen soru-cevap bölümünde Bornova'nın afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gerekenler ve Kolombiya modelinin bu süreçte nasıl uygulanabileceği değerlendirildi.