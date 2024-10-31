Bornova Belediyesi, Kolombiya Modeli ile Afetlere Dirençli Kentler Üzerine Çalıştay Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi, Kolombiya Modeli ile Afetlere Dirençli Kentler Üzerine Çalıştay Düzenledi

Geniş Video İzle

İzmir'de 30 Ekim depreminin 4. yıldönümünde Bornova Belediyesi, 'Afetler Dirençli Kentler ve Kolombiya Örneği' başlıklı bir çalıştay düzenleyerek, afetlere karşı dayanıklı kent modellerini tartıştı. Kolombiya'dan gelen uzmanların katılımıyla yapılan çalıştayda, Bornova'nın afetlerle mücadele çalışmaları ve yeni projeler ele alındı.

31.10.2024 14:24  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin 4. yılında Bornova Belediyesi, "Afetler Dirençli Kentler ve Kolombiya Örneği" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı.

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremin yıldönümünde, Bornova Belediyesi "Afetler Dirençli Kentler ve Kolombiya Örneği" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı. Küresel çapta dayanıklı konutlar için sistem değişikliğinde lider olan Build Change'in yetkilileri ve Kolombiya'dan gelen uzmanların katılımıyla düzenlenen çalıştayda, afetlere karşı dayanıklı kent modelleri tartışıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, afetlerle mücadele kapsamında Bornova'da yürütülen çalışmaları katılımcılara anlattı. Kolombiya'dan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşki, "Bu coğrafyada insanlar güvende hissetmedikleri yerlerde yaşamaktan korkarlar, bu yüzden afetlere karşı dirençli kentler yaratmak için çalışıyoruz" dedi.

"Kolombiya'dan ilham alıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kolombiya'nın tarihine olan ilgisinden bahsederek, " Simon Bolivar'ın özgürlük mücadelesi beni her zaman etkilemiştir. Bu mücadeleyi örnek alarak kentimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. İzmir ve Bornova'nın coğrafi ve demografik özelliklerinden bahseden Eşki, 447 bin nüfusa sahip Bornova'da sanayi ve yerleşim alanlarının yanı sıra 17 sanayi tesisi ve geniş bir sağlık altyapısının bulunduğunu belirtti.

Deprem, yangın, heyelan gibi afetlerle mücadelede uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Eşki, "Afetlerde güven ve dayanıklılığı artırmak amacıyla her düzeyde eğitimler başlattık ve bu eğitimlerle afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Afetlerle mücadele için yeni projeler yolda

Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi bünyesinde içinde afet sonrası canlıları tespitte büyük önem taşıyan K9 köpeklerinin de bulunacağı yeni bir arama kurtarma ekibi kuracaklarını ve afetle mücadele alanında personel eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti. Bornova Belediyesi olarak orman yangınları sezonlarında ve deprem sonrasında saha çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Eşki, afetlere dayanıklı kent anlayışını daha da güçlendirmek için uluslararası deneyimlerden yararlanarak yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Build Change, Türkiye'de çalışmalarına başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Build Change, Asya ve Latin Amerika'da yürüttüğü başarılı projelerden elde ettiği deneyimleri Türkiye'ye taşıyor. Build Change Program Şefi Juan Caballero, Kolombiya'daki risk azaltma ve afet sonrası yapı güçlendirme çalışmalarını anlatarak, Bornova'nın bu modelden faydalanabileceğini belirtti.

Caballero, "Kolombiya'da yaşadığımız tecrübeler ışığında, burada dinleyip yerel koşulları anlamaya ve Türkiye için uygun çözümler üretmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası konutları iyileştirme çalışmalarında yerel halkın katılımını sağlamak büyük önem taşıyor" dedi. Bornova Belediyesi'yle birlikte, konut sahiplerine yapı güçlendirme konusunda destek vermeyi amaçladıklarını ifade eden Caballero, Kolombiya'dan gelen uzman ekiple saha incelemeleri de yaptıklarını söyledi.

Afet bilinci ve dirençli kentler için çalışmalar sürüyor

Çalıştayda, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinancan Öziçer, Bornova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Habibe Pelin Mutlu, Plan Proje Müdürü Deniz Avşar ile Build Change Kolombiya'dan Sofia Andrade ve Noll Tufanı, Build Change Türkiye'den Tuğçe Ezgi de sunumlar yaptı. Sunumlar ve ardından gerçekleşen soru-cevap bölümünde Bornova'nın afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gerekenler ve Kolombiya modelinin bu süreçte nasıl uygulanabileceği değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Kolombiya, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Kolombiya Modeli ile Afetlere Dirençli Kentler Üzerine Çalıştay Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi, Kolombiya Modeli ile Afetlere Dirençli Kentler Üzerine Çalıştay Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.