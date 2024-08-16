Bornova Belediyesi, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzaladı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası ve Misket Üzümü için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bornova Belediyesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan, "Bornova İlçesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması ile Coğrafi İşaretli Bornova Misket Üzümü ve Coğrafi İşaretli Bornova Kınalı Bamyasının Üretim ve Tüketiminin Artırılmasına Yönelik Yeni ve Geleneksel Tatlar Geliştirilmesine İlişkin Protokol" ile bugüne kadar yapılan çalışmaları yeni bir seviyeye taşıyacak.

Toprak analizine göre fidan üretilecek

Protokol kapsamında ilk aşamada, Bornova Belediyesi'ne ait tarım arazisine ve dört örnek çiftçiye Bornova Misket Üzümü bağı kurulacak. Bağ kurulacak alanlardan Bornova Belediyesi'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından alınacak toprak örneklerinin sonuçlarına göre üretilecek fidanlar, 2025 yılının Şubat ayında toprak ile buluşacak.

Enstitü uzmanları eğitim verecek

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar, Bornova ilçesindeki üreticilere bağcılık konusunda yetiştiricilik, budama, bakım, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat konularında teorik ve pratik eğitimler verecek. Bunun yanı sıra üreticilerin bilinçlendirilmesi ile elde edilen ürünlerin işlenmesi ile ilgili de eğitimler düzenlenecek.

Gastro-turizm de hedefleniyor

Yapılacak çalışmalar ile Bornova'nın dünyada payı giderek artan gastro-turizmden de pay alması hedefleniyor. Bornova Misket Üzümleri'nden elde edilecek koruk suyunda marine edilen kurutulmuş Bornova Kınalı Bamyası'ndan yenilikçi bamya yemekleri yapılarak gastronomi meraklılarına sunulacak. Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde bu amaçla yeni bamya tarifleri yaratıcı yaklaşımlarla yapılarak bu alandaki birikimin oluşması için önemli adımlar atılıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle statüsündeki eski köy yerleşimlerinde, çiftçiliğin yeniden katma değerli üretim yapmaya başlaması amacıyla çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, "Bornova'nın iki önemli tarımsal değerinin daha da iyi noktalara getirilmesi için iki kurum olarak işbirliği yapmamız çok önemli. Üretim yapmak isteyen, toprağımızın bereketini ürüne dönüştürmek isteyen çiftçimizi bilgi ve teknolojiyle buluşturmaya, tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.