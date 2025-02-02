Bornova Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Yeni Yol - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Yeni Yol

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Bornova Belediyesi, yarıyıl tatilinde başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi'ni trafiğe açtı. Okul bölgelerinde güvenli geçiş sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar 13 günde tamamlandı.

02.02.2025 11:59  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yarıyıl tatilinde başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi'ni trafiğe açtı.

Bornova Belediyesi okulların ara tatile girmesiyle başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında Forum Evlerin önüne kavşak yaparak Mevlana Mahallesi yönüne alternatif bir geçiş açtı. İki kilometreye yakın uzunluktaki yol ile kavşağın inşaatı 13 günde tamamlanarak ara tatil süresinde bitirilmiş, ikinci yarı yıl başlamadan güvenli geçiş sağlandı. Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) de kullandığı yol olması nedeniyle kamuoyunda "BAL Yolu" olarak da bilinen caddenin açılışına okulun mezunu CHP Genel Sekreterliği ve Bornova Belediye Başkanlığı yapmış Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da katıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte tamamlanan yol üzerinde incelemelerde bulundu. Okullar açılmadan önce gerçekleştirilen açılışta, yolda hep birlikte yürüyerek yapılan çalışmalar değerlendirildi.

"Öğrencilerimiz güvenle seyahat edecek"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yolun 1800 metrelik kısmının tamamlandığını ve bölgedeki trafiğin rahatlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Burası okullar bölgesi olarak bilinen bir alan ve yollar oldukça bozuktu. Sömestr tatilinde başlattığımız asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Pazartesi günü okullar açıldığında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz gönül rahatlığıyla bu yolu kullanabilecek. İkinci aşamada şu anda trafik ışıkları nedeniyle yoğunluk olan Forum Bornova ile okulların kesiştiği köşeye döner kavşak yapılacak ve bu kavşak ile Mahfel arasındaki keskin virajları düzeltecek. Hem okul yönüne hem de Forum Bornova'ya transit geçişler de yaparak hem konforlu hem de güvenli bir yolu yaza kadar tamamlayacağız. Çalışmalarımız Bornova için devam edecek"

"Ömer Başkan'ın yönetiminde hızlı bir proje oldu"

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yolun kısa sürede tamamlanmış olmasının önemine dikkat çekerek, "Bu yolun ilk asfaltını birlikte atmıştık şimdi de tamamlanmış haliyle açılışını yapıyoruz. Ömer Başkanımızın kontrolünde çok kısa sürede tamamlanan bu proje, özellikle öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yolun güvenliği artırılmış, çocuklarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulmuş. Başta Sayın Başkan olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Yeni Yol - Son Dakika

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