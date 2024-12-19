Bornova Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi

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Bornova Belediyesi, altyapı sorunlarını çözmek amacıyla sekiz noktada eş zamanlı yol çalışması başlattı. Fen İşleri Şantiyesi'ndeki asfalt plentinin kapasitesinin artırılması sayesinde hızlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

19.12.2024 10:55  Güncelleme: 11:09
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi'ndeki asfalt plentinin üretim kapasitesi artırılırken bir gün içinde sekiz farklı noktada eş zamanlı yol çalışması yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sekiz noktada birden yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın yıllardır beklediği sorunları çözmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarına neşter vurmak için çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Bornova Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi'ndeki asfalt plentinin üretim kapasitesi artırılırken bir gün içinde sekiz farklı noktada eş zamanlı yol çalışması yapıldı.

Başkan Eşki, "Göreve geldiğimde vatandaşlardan en çok yol sorunuyla ilgili şikayet aldık. Bugün hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde bu sorunları çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Fen İşleri Şantiyesi'nde artırdığımız üretim kapasitemiz sayesinde bir gün içinde 8 noktada birden yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın yıllardır beklediği sorunları çözmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışıyoruz"

Yol ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirten Başkan Eşki, "Doğanlar'dan Zafer'e, Kavaklıdere'den Eğridere'ye kadar her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Çalışmalarımız, sadece bugünün değil, Bornova'nın geleceğinin ulaşım sorunlarını da ortadan kaldıracak. Vatandaşlarımızın güvenli, modern ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki, bir gün içinde sekiz noktada eş zamanlı sürdürülen çalışmaları ardı ardına denetlediğini ve bu hızlı ilerleyişin Fen İşleri Şantiyesi'nin kapasitesinin artırılması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Fen İşleri Şantiyesi'nde kapasite arttı

Bornova Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi'ndeki asfalt plentinin üretim kapasitesini artırarak daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmaya başladı. Günlük üretim kapasitesiyle birden fazla noktada eş zamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, Bornova'nın yol sorunlarına çözüm üretmekte önemli bir adım attı.

Yapılan çalışmaların detayları şöyle:

Doğanlar: Otopark çalışmaları tamamlandı.

Zafer Mahallesi: 15 sokakta düzenlemeler başladı.

Eğridere: 7 sokağın ikisinde çalışmalar bitmek üzere.

Çiçekli Mahallesi: Mahalle genelindeki çalışmalar tamamlandı. Nilüfer ve Çiçekli Sokak'taki asfaltlama sürüyor.

Yaka Mahallesi: Mine Sokak'taki çalışmalar devam ediyor. Manolya Sokak'tan başlayıp Kiraz Sokağa bağlanan 2 kilometrelik yolun iyileştirilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Kavaklıdere: BAYETAV Okulu arkasında trafiği rahatlatacak düzenlemeler başladı.

Naldöken: Sağlık Ocağı ve okul çevresindeki çamurlu alanlar ile otopark düzenlemeleri sürüyor.

513 Sokak: Atatürk, İnönü, Evka 4 ve Kızılay Mahalleleri'ne bağlantı sağlayan sokakta altyapı çalışmaları tamamlandı, asfaltlama başladı.

Bornova Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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