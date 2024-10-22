Bornova'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Bornova'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi

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Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Rahvan At Yarışları'nda 11 farklı kategoride 98 at mücadele etti. Etkinlikte SMA hastası bebek Esma Gönüldaş için bağış toplandı ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

22.10.2024 10:41  Güncelleme: 12:05
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(İZMİR) - Bornova Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışları, bu yıl Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pınarbaşı'nda yapıldı. Etkinlikte 11 farklı kategoride 98 at yarıştı. Yarışmada ayrıca SMA hastası bebek Esma Gönüldaş için bağış da toplandı.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bornova Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışları düzenlendi. Etkinlikte 11 farklı kategoride 98 at yarıştı.

Yarışlar esnasında Balıkesir Atlı Okçuluk Dövüş Sanatları Derneği ve Şevket Sarıkaya'nın sunduğu atlı akrobasi gösterileri büyük alkış topladı. Etkinliğe gelen çocuklar için gün boyu süren at binme aktiviteleri düzenlendi. Miniklere Türk Bayrağı, balon ve pamuk helva dağıtılırken, SMA hastası bebek Esma Gönüldaş için bağış toplanması da organizasyona anlam kattı.

Eşki: "Bu organizasyon Türk Kültürünü geleceğe taşıyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karasu'nun, at yarışlarının tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekerek katılım sağladığını belirten Eşki, "Türk milletinin geçmişiyle bizi buluşturan bu yarışlar, Orta Asya'dan Viyana'ya uzanan tarihsel yolculuğumuzu hatırlatıyor. Geleneklerimize sahip çıkmamız ve bu kültürü yaşatmamız çok önemli. Organizasyonda emeği geçen herkese ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rahvan At Yarışları geleneği büyüyerek sürecek

Bornova Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Başkanı Cem Karaosman, katkılarından dolayı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür plaketi takdim etti. Eşki, önümüzdeki yıllarda daha büyük ve kapsamlı organizasyonlarla bu geleneği sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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