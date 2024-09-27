İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, şüpheli polise teslim oldu.
Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta F.O. (27) ile aralarında husumet bulunan Hüseyin Esmer (40) arasında tartışma çıktı.
F.O. yanındaki tabancaya Esmer'e 4 el ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esmer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinden uzaklaşan şüpheli F.O. daha sonra Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.
Son Dakika › Güncel › Bornova'da Tabanca ile Cinayet - Son Dakika
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