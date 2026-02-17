Bornova'da Tohum Takas Şenliği - Son Dakika
Bornova'da Tohum Takas Şenliği

17.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:53
Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tohum Takas Şenliği, 35 belediye ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yerel tohumların korunmasını ve üreticiler arasında bilgi paylaşımını hedefledi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliği, 35 belediye ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumun geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu vurgulayarak kent bostanlarıyla yüzlerce kadını üretimle buluşturduklarını ve binlerce kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Şenlikte düzenlenen panelde ise yerel tohumların korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğu ifade edildi.

Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Tohum Takas Şenliği, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri içindeki Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 18 belediye ve 16 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 35 katılımcının yer aldığı şenlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel tohum meraklılarını Bornova'da buluşturdu.

Yerel tohumun korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, üreticiler ve yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı da sağlandı.

Başkan Eşki'den sembolik tohum takası

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Edirne'nin Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay ile sembollik tohum takası gerçekleştirdi. Başkan Eşki karpuz ve Bornova bamyası tohumu verirken; kabak ve börülce tohumu aldı.

Bornova'nın verimli bir ova üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Eşki, 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi'nin özellikle ziraat alanındaki birikimine; "Böyle bilgi ve birikimin olduğu bir coğrafyada tarım ve tohum üzerine çalışmalar yapmak kaçınılmazdı" sözleriyle vurgu yaptı. Tohumun hem geçmişi hem de geleceği temsil ettiğini belirten Eşki, "Bir tohumdan bir orman çıktığını hepimiz biliriz. Biz de attığımız adımlarla geçmişten aldıklarımızı geleceğe taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Kent Bostanlarıyla 500 kadın toprakla buluştu

Başkan Eşki, kent bostanları projesiyle bugüne kadar 500 kadını üretimle buluşturduklarını belirtti. EVKA-4'te açılan Türkiye'nin en büyük kent bostanının ardından, Doğanlar Mahallesi'nde daha büyük bir alanın hazırlandığını ifade eden Eşki, burada Doğanlar ve Ümit Mahallesi'nden 260 kadının toprakla buluşacağını söyledi. Kadınların yetiştirdikleri ürünleri evlerine götürerek aile bütçesine katkı sağlayacağını belirten Eşki, hayat pahalılığı karşısında üretimin önemine dikkati çekerek, "Bu dönemin sonuna kadar binlerce insan, kadınların ellerinin bereketiyle toprağın verimini evlerine taşıyacak." dedi.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ise organizasyonun memleket sevgisinin en güzel göstergesi olduğuna işaret ederek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Yerel tohumlar çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras"

Şenlik kapsamında "Yerel Tohumlar Mirası" başlıklı bir panel düzenlendi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zerrin Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Uygun Aksoy, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Duman ve Yerel Tohum Üreticisi Ahmet Özdemir yerel tohumun korunmasının önemini anlattı.

Katılımcılar adına konuşan Osmangazi Belediyesi'nden Yüksek Ziraat Mühendisi Arca Atay, yerel yönetimlerin bu alandaki rolüne dikkati çekerek, "Yerel tohumlar çocuklarımıza bırakacağımız çok önemli bir miras. Yerli ya da yabancı tohum şirketlerine bağlı kalırsak bu iş olmaz. Bu işi severek ve sahiplenerek yapmalıyız." dedi.

Müzikle taçlanan şenlik

Etkinlikte sahne alan Grup Avaz, seslendirdiği şarkılarla şenliğe renk kattı. Gün boyunca devam eden tohum takasları, atölye çalışmaları ve sohbetlerle Bornova'da toprağın ve üretimin önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: ANKA

