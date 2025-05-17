Bornova Gençlik Festivali Coşkuyla Tamamlandı

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali, kortej yürüyüşü ve Grup Seksendört konseriyle sona erdi. Konserde gençlere seslenen Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz. İnadına özgürlük, inadına Cumhuriyet, inadına Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Bornova Belediyesi'nin 13 Mayıs'ta Küçükpark Meydanı'nda başlattığı Genç Festivali, görkemli bir kapanışla sona erdi. Festivalin son gününde Suvari Caddesi boyunca Küçükpark'tan Bornova Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile en önde sırada yer aldı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu da korteje katılarak gençlerle birlikte yürüdü. Kortejde Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun dev maketi eşliğinde yüründü. Kortejin ardından Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Grup Seksendört, şarkılarını Bornovalı gençler için söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi doğum günü kutlu olsun"

Konseri eşi ve kızıyla birlikte gençlerin arasında izleyen Başkan Ömer Eşki, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması için baskıların yapıldığı, hukuksuzlukların yaşandığı, istibdadın ortaya konduğu bir dönemde 19 Mayıs'ı kutlamak için Bornova Meydanı'na gelen tüm gençleri selamlıyorum" dedi.

"Kahrolsun istibdat, yaşasın Hürriyet"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da selam gönderen Eşki, "Ağzımızı Cumhuriyetle dolduracağız, korkmadan Mustafa Kemal diyeceğiz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın Hürriyet. İnadına özgürlük, inadına Cumhuriyet, inadına Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Buraya 9 yaşındaki kızımla geldim. Onun da ileride sizler gibi aydın, çağdaş ve Atatürkçü olmasını istiyorum. Bu karanlık günleri gençlerin umuduyla ve inancıyla aşacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Eşki, "Herkesi yanlarına, eşlerini, komşularını, anne babalarını, sevgililerini alarak büyük bir coşkuyla Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum. O gün hep birlikte öyle kalabalık, öyle coşkulu, öyle inançlı olalım ki; Bizleri sindirmeye çalışanlara, korkutmak isteyenlere en güzel cevabı verelim" diyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Seksendört'ten anlamlı mesaj

Grup Seksendört'ün solisti Tuna Velibaşoğlu ise Başkan Eşki'ye teşekkür ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında sayısız konser verdim ama Ömer Başkan gibi konseri gençlerin arasında izleyen bir başkan görmedim" dedi.

Hayatının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiş Nazım Hikmet'i de anan Velibaşoğlu, "O bugün dünyanın en büyük şairi. Yani bugün esir olanlar yarın kahraman olabilirler" diye konuştu.