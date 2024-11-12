Borrell’den Smotrich'e Tepki

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Borrell, X hesabından Smotrich'in 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrailli Bakan'ın ifadelerini "kesin bir dille kınadığını" bildiren Borrell, "Bu tür söylemler uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Smotrich, dün, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.