Borrell'den UCM Kararına Destek Çağrısı - Son Dakika
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Borrell'den UCM Kararına Destek Çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Netanyahu'nun tutuklama emrine uyulmasını isteyerek ülkelere tepki gösterdi.

23.11.2024 14:17
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek vermeyen ülkelere tepki göstererek, karara uyma çağrısı yaptı.

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen İsrail- Filistin konulu bir konferansta UCM'nin kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararı." diyen Borrell, "Mahkeme Putin'e karşı tutuklama emri çıkarmaya karar verdiğinde birçok ses destekledi. Oldukça dikkat çekici olan bu seslerden bazıları bugün sessiz." ifadelerini kullandı.

Borrell, şöyle devam etti:

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci olarak, üye ülkelerden UCM'yi desteklemelerini istiyorum. AB'ye üye ülkelerin mahkemenin kararını uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlatıyorum."

AB'ye aday ülkelerden UCM'ye bağlı olmalarının istendiğini anımsatan Borrell, "AB'ye üye olmak isteyenlerin, mevcut üyelerin yerine getirmediği bir şeyi yapmak zorunda olması çok komik olacak. Bu yüzden UCM'nin desteklenmesi için sesimi yükseltmek istiyorum." diye konuştu.

ABD'li senatöre de tepki gösterdi

Borrell, şunları kaydetti:

"Bu sabah, bir ABD senatörünün mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulayacaklarını söylediğini duyduğumda dehşete kapıldım. Uluslararası mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulayacakları gerçekten inanılmaz."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

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