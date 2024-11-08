Borrell, İsrail’in Lübnan’a Hava Saldırılarını Kınadı

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BRÜKSEL, 8 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'ın Bekaa, Baalbek, Nasriye kentleri ve Beyrut havalimanı yakınlarındaki bölgelere düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, saldırılardan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Borrell, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir kez daha acil ateşkes ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının düzgün şekilde uygulanması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 Lübnan Savaşı'nı çözüme kavuşturmayı amaçlayan 1701 sayılı kararına atıfta bulunan Borrell, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı ve yerel medyanın bildirdiğine göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken, çarşamba günü Lübnan'ın doğusundaki Bekaa ve Baalbek bölgelerindeki kasaba ve köyleri hedef alan 33 hava saldırısında 55'ten fazla kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Borrell, perşembe günü erken saatlerde savunma bakanlığı görevine gelen Yisrael Katz'ın yerine İsrail'in yeni dışişleri bakanı olan Gideon Saar'ı tebrik etti.

Borrell, X'te yayımladığı mesajında, söz konusu atamaların "tüm bölge için çatışma, şiddet ve güvensizlik sarmalının son bulmasına" katkı sunmasını umduğunu söyledi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda eylül ayından bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.