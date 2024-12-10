Borrell, Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Borrell, Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı

Josep Borrell, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünü kutlayarak yeni aktörlerin geleceğini sorguladı.

10.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'de "bu kadar acıya neden olan diktatör ve zalim Baas rejiminin" düşüşünü kutladığını söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir forumda gazetecilere konuşan Borrell, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ve devrik lideri Beşşar Esed'in kaçmasının Rusya için "askeri ve jeopolitik açıdan çok ciddi bir başarısızlık ve darbe olduğunu" söyledi.

Borrell, "Bu kadar acıya neden olan bir diktatörün ve zalim Baas rejiminin düşmesini kutluyorum. Ama yeni aktörlerin bu ülkeyi nereye götüreceğini de görmek lazım." dedi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) da değinen Borrell, "Ilımlı bir yaklaşım sundu. Amacının ideolojisini yaymak değil, ülkesini yönetmek olduğunu gösterdi ve İsrail'in varlığını sorgulamadı. Bu inandırıcı mı yoksa göstermelik mi kimse bilmiyor. Ama görünüş ve konuşma biçimleri bile bizden istedikleri ilk şeyin terör örgütü olarak görmekten vazgeçmemiz olduğunu gösteriyor. Ben AB adına yorum yapamam ama geçmiş geçmiştir, şimdi de şimdi." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi iken gerek Filistin gerekse Ukrayna için "çok fazla şey yapamamaktan üzüntü duyduğunu" bir kez daha dile getiren Borrell, "Birlik içinde hareket etme konusunda dramatik bir eksiklik yaşadık. Netanyahu'ya bu yıkıcı yola devam etmemesi için yalvarmaktan başka hiçbir şey yapamadım." ifadelerini kullandı.

Borrell, "dünyanın mevcut durumda barışçıl bir yer olmadığını ve AB'nin acil olarak savunmasına çok fazla yatırım yapması gerektiğini" savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Suriye, madrid, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell, Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 İsrail, Suriye’deki planlarını açık açık itiraf etti İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
07:54 Herkes Survivor’a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 21:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Borrell, Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.