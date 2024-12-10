Borrell, Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı

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Avrupa Birliği'nin (AB) eski Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'de "bu kadar acıya neden olan diktatör ve zalim Baas rejiminin" düşüşünü kutladığını söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir forumda gazetecilere konuşan Borrell, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ve devrik lideri Beşşar Esed'in kaçmasının Rusya için "askeri ve jeopolitik açıdan çok ciddi bir başarısızlık ve darbe olduğunu" söyledi.

Borrell, "Bu kadar acıya neden olan bir diktatörün ve zalim Baas rejiminin düşmesini kutluyorum. Ama yeni aktörlerin bu ülkeyi nereye götüreceğini de görmek lazım." dedi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) da değinen Borrell, "Ilımlı bir yaklaşım sundu. Amacının ideolojisini yaymak değil, ülkesini yönetmek olduğunu gösterdi ve İsrail'in varlığını sorgulamadı. Bu inandırıcı mı yoksa göstermelik mi kimse bilmiyor. Ama görünüş ve konuşma biçimleri bile bizden istedikleri ilk şeyin terör örgütü olarak görmekten vazgeçmemiz olduğunu gösteriyor. Ben AB adına yorum yapamam ama geçmiş geçmiştir, şimdi de şimdi." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi iken gerek Filistin gerekse Ukrayna için "çok fazla şey yapamamaktan üzüntü duyduğunu" bir kez daha dile getiren Borrell, "Birlik içinde hareket etme konusunda dramatik bir eksiklik yaşadık. Netanyahu'ya bu yıkıcı yola devam etmemesi için yalvarmaktan başka hiçbir şey yapamadım." ifadelerini kullandı.

Borrell, "dünyanın mevcut durumda barışçıl bir yer olmadığını ve AB'nin acil olarak savunmasına çok fazla yatırım yapması gerektiğini" savundu.