Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşinin kapıyı kırarak eve girmesi üzerine panik yaşayan 34 yaşındaki kadın balkondan atlayarak yaralandı. Olay sonrası şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında yarın boşanma davası görülecek olan Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.'nün (34) yaşadığı eve giderek barışma teklifinde bulundu. Teklifin reddedilmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Ali Ö.'nün evin kapısını kırarak içeri girdiği öne sürüldü. Kapının kırılmasıyla panik yaşayan Ebru Ö., eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle balkona yöneldi.
İddiaya göre genç kadın, yaşadığı korku nedeniyle balkondan atladı.
Yere düşerek yaralanan kadını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ebru Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
