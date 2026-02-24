Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
24.02.2026 20:29
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kapıyı kırarak eve girdiğini gören 34 yaşındaki kadın, yaşadığı korku ve panikle balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay sonrası 38 yaşındaki şüpheli eş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşinin kapıyı kırarak eve girmesi üzerine panik yaşayan 34 yaşındaki kadın balkondan atlayarak yaralandı. Olay sonrası şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

TARTIŞMA, BARIŞMA TEKLİFİYLE BAŞLADI

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında yarın boşanma davası görülecek olan Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.'nün (34) yaşadığı eve giderek barışma teklifinde bulundu. Teklifin reddedilmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Ali Ö.'nün evin kapısını kırarak içeri girdiği öne sürüldü. Kapının kırılmasıyla panik yaşayan Ebru Ö., eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle balkona yöneldi.

PANİKLE KENDİNE BOŞLUĞA BIRAKTI

İddiaya göre genç kadın, yaşadığı korku nedeniyle balkondan atladı.

Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Yere düşerek yaralanan kadını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ebru Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnegöl, Güncel, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Kim cikti? 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
