Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Müesser Ü. (42), boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Ü. (53) tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesinde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları için eşiyle bir süredir ayrı yaşayan Hüseyin Ü., konuşmak için Müesser Ü.'nün bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Hüseyin Ü., tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla eşi Müesser Ü.'yü çocuklarının gözü önünde vurdu.
Hüseyin Ü. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin Ü. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Müesser Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
