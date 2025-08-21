Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı

21.08.2025 05:19
Zeki A., hastane kantininde boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu. Yaralıların durumu iyi.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran Zeki A., kadının yanında bulunan arkadaşını da yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, şüphelinin ise kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana geldi. Hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde oturduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Zeki A., yanında taşıdığı tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, hastane polisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

