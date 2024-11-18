Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı

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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Belgin B. (23), bebek arabasındaki 3 aylık kızıyla uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giderken boşanma aşamasındaki eşi Furkan B. (25) tarafından tabancayla baldırından vuruldu. Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 14 Kasım'da 17.00 sıralarında Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüyen Belgin B., bu sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı. Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.