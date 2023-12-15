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Boşanma aşamasındaki karısını yaralayan sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki karısını yaralayan sanığın tahliyesine karar verildi

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu karısını falçatayla yaraladığı gerekçesiyle hapis cezası alan sanığın, istinaf tarafından bozulan davada tahliyesine karar verildi. Sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Boşanma aşamasındaki karısını yaralayan sanığın tahliyesine karar verildi
15.12.2023 - 11:57,
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Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu karısını falçatayla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezası hükmü istinaf tarafından bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın yaklaşık 3 yıldır tutuklu olması ve suç vasfının lehine değişme ihtimali bulunması hususlarının göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen müşteki Hanna Butym'ın avukatı Tuba Özel, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunarak, "Haksız tahrik hükümlerinin de yasal şartları oluşmamıştır. Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır. Bu nedenle tutukluluk halinin devamını istiyoruz." dedi.

"Size söz veriyorum, ona yaklaşmayacağım"

Sanık Mesut Öztürkmen de cezaevindeyken eşiyle boşandığını belirterek, "Size söz veriyorum, müştekiye yaklaşmayacağım. Hayatıma yeniden başlamak istiyorum. Suça meyilli bir insan değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz. Çok pişmanım. 3 çocuğum var." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Türkmen'in adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine hükmetti.

Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Öztürkmen ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna Butym'ın 5 Haziran 2018'de evlendikleri anlatılmıştı.

Sanık ile müşteki arasında geçimsizlik olduğu aktarılan iddianamede, geçimsizlik üzerine müşteki Butym'ın olay tarihi olan 15 Ocak 2021'den 5 ay önce evi terk ederek kendi yakınlarının yanına gittiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu dönemde sanık Öztürkmen'in müştekiye ulaşamadığı, nerede olduğunu bilmediği, müştekinin de boşanma davası açtığı ve sanığın kendisine zarar vereceğini tahmin ettiğinden 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı ifade edilmişti.

Sanığın olay günü falçata ile müştekinin yüz ve boyun kısmını kesmeye çalışarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen iddianamede, bu nedenle sanık Öztürkmen'in, "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2021'de verdiği kararında, sanık Mesut Öztürkmen'e "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, katılan ile ilgili yetersiz rapora dayanılarak hüküm kurulduğu, sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediğinin kararda tartışmasız bırakıldığı, gerekçeli karar ile hüküm arasında çelişki bulunduğu gerekçeleriyle dosyayı bozarak mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA
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