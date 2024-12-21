Bosna Hersek\'te Eğitim Atölyeleri Açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Bosna Hersek'te 5 şehirde 6 merkez olarak kurulan "Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri" hizmete açıldı.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Tuzla Kantonu Eğitim Bakanı Ahmed Omerovic'in yanı sıra Türkiye'den gelen yetkililer, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla kurulan atölyeler, Bosna Hersek'te ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirebilecekleri materyallerle donatıldı.

Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, Balkanlar ve Anadolu'nun ortak tarihe sahip olduğunu, Bosna Hersek'in kendileri için sadece dost bir ülke olmadığını, medeniyetlerinin gönül aynasında yer edinmiş kardeş diyarı konumunda bulunduğunu söyledi.

Bosna Hersekli 312 öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gördüğünü belirten Yelkenci, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerden 90'ı 'Türkiye Bursları' kapsamında eğitim alarak ülkemizdeki akademik imkanlardan faydalanmaktadır. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9, Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde 10 Bosna Hersekli öğrenci burslu olarak öğrenim görmektedir. Bosna Hersek'te Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından görevlendirilen 1 öğretmenimiz ve 6 okutmanımız bulunmaktadır. Ülkemizdeki okullarda ise temel eğitim düzeyinde Boşnakça dersini seçen 115 öğrencimiz, bu dili öğrenmeye devam etmektedir."

Yelkenci, Yunus Emre Enstitüsü ile ortak yürüttükleri "Tercihim Türkçe" programının 19 ülkeye yaygınlaştırıldığını anımsatarak, "Bosna Hersek'te 6 bin 700 öğrenci varken, 19 ülkede toplam 30 bin 640 öğrenci, 'Tercihim Türkçe' kapsamında Türkçe öğrenmektedir. Bosna Hersek'te yürüttüğümüz proje kapsamında 213 kardeş okulumuz bulunmaktadır." dedi.

Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri kapsamında 100 öğrencinin eğitim alacağını dile getiren Yelkenci, Matrakçı Nasuh'un matematikçi de olduğunu, bu yüzden onun adının atölyelere verilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

"Atölyeler, gençleri düşünmeye, sorgulamaya teşvik edecek eğitim üssü niteliği taşıyor"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ise genç nesilleri geleceğe hazırlamak ve onlara hem teorik hem de pratik alanlarda güç kazandırmak amacıyla atölyeleri hizmete açtıklarını belirtti.

Atölyelerin eğitim faaliyetlerinin ötesine geçerek gençleri düşünmeye, sorgulamaya, üretmeye ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmeye teşvik edecek eğitim üssü niteliği taşıdığını vurgulayan Yentür, şunları ifade etti:

"Osmanlı dönemi çok yönlü bilim ve sanat insanlarından olan Matrakçı Nasuh'un zengin birikiminden esinlenen Matrakçı Nasuh atölyelerimiz, gençlerimize tarih, bilim, teknoloji, matematik, coğrafya, sanat ve el yazması geleneğini modern perspektifle sunacak. Atölyelerde, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, mevcut becerilerini geliştirmelerine ve dünyayla rekabet edebilmelerine imkan tanıyan zengin içerik yelpazesi sunuyoruz. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik odaklı uygulamalardan, sanat, kültür ve edebiyat atölyelerine, dil eğitimi çalışmalarından dijital okuryazarlık ve siber güvenlik seminerlerine kadar geniş program dizisiyle gençlerimize çok boyutlu öğrenme ortamı sağlıyoruz."

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Muminovic, atölyelerin fikirlerin filizlendiği bir merkez olacağına inandığını, merkezlerin örnek teşkil edeceğini söyledi.

Muminovic, atölyelerin düşünce, teknoloji ve bilime odaklanacağını belirterek, "Katılımcılar, merkezlerimizde çağdaş teknolojik gelişmelere uygun pratik fikirler edinecektir. Buradaki içeriklerin akademisyenlerin ve araştırmacıların ortak çalışmasıyla hazırlanmış olması, son derece ilham vericidir." dedi.

Tuzla Kantonu Eğitim Bakanı Omerovic ise atölyelerin çocuklar ve gençler için büyük fırsat olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye verdikleri destek için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek'te ilköğretim ve liselerde müfredat dışı uygulamalı eğitim faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla tasarlanan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Matrakçı Nasuh

Tarihçi, silahşor, matematikçi, hattat ve bir ressam olarak 16. yüzyılın en ilginç kişilerinden sayılan Matrakçı Nasuh, Bosna'dan devşirme olarak küçük yaşta Osmanlı sarayına alındı ve Sultan II. Bayezid döneminin son yıllarında Enderun'da eğitim gördü.

Kendi buluşu "matrak" adlı oyunla da tanındı. Nasuh'un Anadolu, Irak ve İran'ın batısında bulunan kentlerin ve yolların gösterildiği "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" adlı en ünlü eseri, 88 sayfa metin, 107 sayfa minyatür, 25 minyatürlü metinden oluşuyor.