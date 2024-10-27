Bosphorus Boat Show Pendik'te Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosphorus Boat Show Pendik'te Açıldı

Bosphorus Boat Show Pendik\'te Açıldı

Pendik'te lüks teknelerin sergilendiği fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

27.10.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PENDİK'te bir birinden lüks teknelerin yer aldığı Bosphorus Boat Show ziyarete açıldı. 250 bin lira ile 300 milyon lira arasında değişen fiyatlarıyla yaklaşık 500 teknenin yer aldığı fuar 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve YATED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show, Pendik MarinTürk Marina'ta başladı. Bu yıl 3'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda 40 bin ziyaretçi hedeflenirken, 500 teknenin yer aldığı fuarda fiyatlar ise 250 bin lira ile 300 milyon lira arasında değişiyor. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Dilek Soydan, " Türkiye'nin deniz üzerindeki tek fuarı biziz. Kapılarımızı dün itibarıyla açtık. 26 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Geçen yıl 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık, bu sene de 40 bine yakın ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı düşünüyoruz. Toplamda 500'den fazla tekneyi bu fuarda ağırlıyoruz. Aynı zamanda son teknoloji ekipman ve aksesuar firmalarımız da mevcut. Denize dair her şeyin bulunabileceği bir fuar. Denizin üzerinde fuar yapmanın en büyük avantajı, beğendiğiniz tekneyi burada test edebilme imkanıdır. Bu yıl burada 3'üncü yılımız. Teknelerimizin boyları 5 metre ile 35 metre arasında, fiyatları ise 250 bin lira ile ile 300 milyon lira arasında değişiyor" diye konuştu.

FUARIN EN BÜYÜK TEKNESİNİN DEĞERİ: 6 MİLYON EURO

Fuarın en büyük teknesi ise 26.7 metre uzunluğu ve 7.21 metre genişliği ile Sanlorenzo SX 88 oldu. Tekne ile ilgili bilgi veren Anıl Aycan, "26.7 metre uzunluğunda ve 7.21 metre genişliğindeki Sanlorenzo SX 88'in içerisinde dört kabin bulunuyor. Üç motorlu olan teknenin arka tarafında benzersiz bir beach club var; hem Akdeniz hem de Türkiye gibi sıcak iklimlerde çok fazla sayıda teslimatı gerçekleştirilen bir model. Yaklaşık ekonomik bedeli 6 milyon euro. SX 88, 3 Kasım'a kadar Pendik MarinTürk Marina'da Bosphorus Boat Show'da sizlerle olacak" dedi.

'YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUM'

Fuara gelen tersane çalışanı, "Ben tersanede çalışıyorum, gemi donatımı ile ilgili işler yapıyorum, aynı zamanda amatör denizciyim. Fark ettiğim yenilikler var; onları işim gereği takip ediyorum. Güzel ve eğlenceli bir fuar oluyor. Fuara gelen Ramazan ise, "Küçük bir teknemiz var. İlerleyen süreçte daha büyük bir tekne almak için en azından bir araştırma yapıyoruz. Fuar çok hoşumuza gitti, personelin ilgi alakası bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda da tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Etkinlik, Ekonomi, Turizm, Güncel, Marina, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosphorus Boat Show Pendik'te Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bosphorus Boat Show Pendik'te Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.