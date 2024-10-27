Bosphorus Boat Show Pendik\'te Açıldı

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PENDİK'te bir birinden lüks teknelerin yer aldığı Bosphorus Boat Show ziyarete açıldı. 250 bin lira ile 300 milyon lira arasında değişen fiyatlarıyla yaklaşık 500 teknenin yer aldığı fuar 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve YATED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show, Pendik MarinTürk Marina'ta başladı. Bu yıl 3'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda 40 bin ziyaretçi hedeflenirken, 500 teknenin yer aldığı fuarda fiyatlar ise 250 bin lira ile 300 milyon lira arasında değişiyor. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Dilek Soydan, " Türkiye'nin deniz üzerindeki tek fuarı biziz. Kapılarımızı dün itibarıyla açtık. 26 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Geçen yıl 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık, bu sene de 40 bine yakın ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı düşünüyoruz. Toplamda 500'den fazla tekneyi bu fuarda ağırlıyoruz. Aynı zamanda son teknoloji ekipman ve aksesuar firmalarımız da mevcut. Denize dair her şeyin bulunabileceği bir fuar. Denizin üzerinde fuar yapmanın en büyük avantajı, beğendiğiniz tekneyi burada test edebilme imkanıdır. Bu yıl burada 3'üncü yılımız. Teknelerimizin boyları 5 metre ile 35 metre arasında, fiyatları ise 250 bin lira ile ile 300 milyon lira arasında değişiyor" diye konuştu.

FUARIN EN BÜYÜK TEKNESİNİN DEĞERİ: 6 MİLYON EURO

Fuarın en büyük teknesi ise 26.7 metre uzunluğu ve 7.21 metre genişliği ile Sanlorenzo SX 88 oldu. Tekne ile ilgili bilgi veren Anıl Aycan, "26.7 metre uzunluğunda ve 7.21 metre genişliğindeki Sanlorenzo SX 88'in içerisinde dört kabin bulunuyor. Üç motorlu olan teknenin arka tarafında benzersiz bir beach club var; hem Akdeniz hem de Türkiye gibi sıcak iklimlerde çok fazla sayıda teslimatı gerçekleştirilen bir model. Yaklaşık ekonomik bedeli 6 milyon euro. SX 88, 3 Kasım'a kadar Pendik MarinTürk Marina'da Bosphorus Boat Show'da sizlerle olacak" dedi.

'YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUM'

Fuara gelen tersane çalışanı, "Ben tersanede çalışıyorum, gemi donatımı ile ilgili işler yapıyorum, aynı zamanda amatör denizciyim. Fark ettiğim yenilikler var; onları işim gereği takip ediyorum. Güzel ve eğlenceli bir fuar oluyor. Fuara gelen Ramazan ise, "Küçük bir teknemiz var. İlerleyen süreçte daha büyük bir tekne almak için en azından bir araştırma yapıyoruz. Fuar çok hoşumuza gitti, personelin ilgi alakası bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda da tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.