Bosphorus Metal Fest 2023

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen metal müzikseverlerin bir araya geldiği "Bosphorus Open Air Metal Fest", 20-21 Eylül'de Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Festivalde Finlandiya'dan Amorphis ve İtalya'dan Lacuna Coil grubu sahne alacak.

Ayrıca, Old Man's Child, Asphyx, Belphegor, Obscura, Necrophobic, Suicidal Angels, Korry Shadwell & Victor Smolski, Infected, Black Tooth, Susperia, Kaptan Kadavra, Doomas, Sadist ve What is Tec grubu da iki gün boyunca festivalde dinleyicilerle buluşacak.

Festivalin biletleri "biletix.com" ve "passo.com.tr"den, basılı biletleri ise İstanbul'da Hammer Müzik, İzmir'de Stüdyo Ümit, Bursa'da Şenol Heavy Metal Shop, Ankara'da Toxin Müzik ve Heavy Craft'tan temin edilebilir.

Festivale dair detaylı bilgiye "bosphorusproductions.com.tr" adresinden ulaşılabilir.