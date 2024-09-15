Boston'da Protesto İçin Kendini Yakan Matt Nelson Kimliği Belirsiz Kaldı

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NEW ABD'nin Boston kentinde, sosyal medyada kendini Matt Nelson olarak tanıtan ve " Gazze'deki soykırımı" protesto eden bir video paylaştıktan sonra kendini yakan kişiyle ilgili ABD'li yetkililerin açıklama yapmaması ve ulusal medyada konuya yer verilmemesi eleştirilere neden oluyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle söz konusu kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmazken, sosyal medya kullanıcıları "olayın üstünün örtülmek istendiği" değerlendirmesini yapıyor.???????

Olayın gerçekleştiği 11 Eylül günü ilk kez Youtube'da paylaşıldığı anlaşılan ve daha sonra özellikle Filistin destekçisi hesaplar tarafından yayılan bir videoda, kendisini "Matt Nelson" olarak tanıtan kişinin açıklamasına yer verildi.

"Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz." diye başlayan kısa videoda, şu ifadeler kaydedildi:

"Biz kendimizi tarihte en iyi millet olarak adlandırıyoruz ancak çocukların eğitimine, evsizlerin yardımına, çevrenin korunmasına ve tüm Amerikalıların eşit haklara sahip olmasına emin olmak için harcayacağımız paraların tümünü silah ve savaşlara harcıyoruz. Bizler kapitalizmin ve askeri-endüstriyel kompleksin köleleriyiz. Çoğumuz umursamayacak kadar ilgisiziz. Girişmek üzere olduğum protesto, hükümetimize, İsrail'e masum Filistinlileri hapsetmek ve öldürmek için kullandığı para ve silahları sağlamayı bırakması, İsrail'e Gazze'deki soykırımı sona erdirmesi için baskı yapması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin diğer üyelerine yönelik suçlamayı destekleme çağrısıdır."

58 saniye süren videoda Nelson, herkesi kendi bölgelerindeki Kongre üyelerini arayıp baskı yapmaya çağırarak, " Demokrasi, insanların talebine hizmet etmelidir, zenginlerin çıkarına değil. Gücünüzü geri alın. Filistin'e özgürlük." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bazı yerel medya kanallarında bir kişinin kendini ateşe verdiği güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılsa da, şahsın kimliği ve bu eylemi neden gerçekleştirdiği ile ilgili hiçbir bilgiye yer verilmedi. Boston polis teşkilatı da, AA'nın ısrarlı sorularına rağmen, soruşturmanın sürdüğünü ve şimdilik başka bir bilgi paylaşmayacaklarını söylemekle yetindi.

Sosyal medyadan "olayın üstü örtülüyor" eleştirisi

AA muhabiri, Boston Polis Departmanından ve olayı soruşturan Suffolk County Bölge Savcılığından videodaki kişinin eylemi gerçekleştiren kişi olup olmadığını teyit etmeye çalıştı ancak polis, devam eden soruşturma gerekçesiyle bilgi vermezken savcılıktan ise şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı.

Öte yandan resmi kaynaklardan teyit gelmemesine rağmen sosyal medya kullanıcıları, videoyu kendi platformlarından paylaşarak, yetkililerin bilgi vermemesine ve şu ana kadar hiçbir ulusal medya kanalında olaya yer verilmemesine tepki gösterdi.

Blakeley adlı X hesabından yapılan paylaşımda, sadece yerel NBC10 kanalında yer verilen olaya işaret ederek, "O haberde de hiçbir şekilde Nelson'un kendini niye ve nerede yaktığı konusunda tek bir kelime geçmiyor. Bu yine İsrail'in soykırımının üstünü örtme amaçlıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Axel Folio adlı X kullanıcısı da, "Gazeteciler, Matt Nelson'ın İsrail konsolosluğunun önünde kendini yakması haberini, Boston'daki Four Seasons Oteli'nin önünde kimliği belirsiz bir adamın yandığı şeklinde vererek örtbas etmeye çalıştılar." ifadelerini paylaştı.

"Medya işini yapmıyor, bu yüzden benim gibi kişiler bu platformlardan sizi bilgilendirmek zorunda." diyen diğer X kullanıcısı Ariane Jasmine de, "Biden yönetimi oturup kendine şunu söylemeli; şu ana kadar 3 kişi bizim Filistin politikalarımızı kendini yakarak protesto etti, belki bu politikalarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Ancak görmemezlikten geliyorlar, ana akım medya da zaten bunları haberleştirmiyor." eleştirilerine yer verdi.

AA'nın dün irtibata geçtiği Boston Polis Departmanı, 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında bir kişinin İsrail'in Boston Başkonsolosluğuna yakın bir alanda kendini yaktığını ve ağır yaralı şekilde Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığını doğrulamıştı.

Olayı sadece Boston'da yayın yapan NBC10 kanalı ve Boston Herald haberleştirmiş, ancak onlar da haberi, "kimliği belirsiz kişi Boston'da kendini yaktı" şeklinde görmüştü. Olay, ABD ulusal medya kanalları düzeyinde ise şu ana kadar hiçbir yerde geçmedi.

Gazze için kendini yakan protestocuların sayısı 3'e çıktı

İsrail'e verdiği destek nedeniyle şu ana kadar ABD'de, 3 eylemci kendini yakma protestosu gerçekleştirdi.

İlk olarak Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, 1 Aralık 2023'te ABD'nin İsrail'e destek politikalarını protesto etmek için İsrail'in Atlanta Başkonsolosluğu önünde kendini yakmıştı.

Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken yetkililer protesto sırasında şahsın yanında Filistin bayrağının bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu kişinin ismi, yaşı veya cinsiyeti gizli tutuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in, 24 Şubat 2024'te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği kendini yakma eylemi ise en çok ses getiren protesto oldu.

Bushnell, telefonunu kurarak sosyal medyadan canlı verdiği eyleminde, üzerinde askeri üniforması olduğu halde, "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Dakikalarca nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağıran Bushnell hayatını kaybetmişti.