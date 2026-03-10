Boyacı Hasgül'ün 66 Yıllık Anıları - Son Dakika
Boyacı Hasgül'ün 66 Yıllık Anıları

10.03.2026 11:32
Hasan Hüseyin Erim, 66 yılda topladığı fotoğraflarla ilçenin hafızası oldu.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşların 'Boyacı Hasgül' olarak adlandırdığı 66 yıllık ayakkabı boyacısı Hasan Hüseyin Erim (81), bu sürede müşterilerinin fotoğraflarını toplayıp, koleksiyon haline getirdi.

İlçe merkezinde yaşayan ve Boyacı Hasgül olarak bilinen evli, 4 çocuk babası Hasan Hüseyin Erim, 1960 yılında henüz 15 yaşındayken ayakkabı boyacılığına başladı. İlçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki köşesinde boyacılık yapan Erim, ayakkabısını boyadığı kişilerin fotoğraflarını da toplamaya başladı. Yıllar içinde yaklaşık 3 bin 500 fotoğraf toplayan Erim, ilçenin hafızası oldu. Topladığı fotoğraflar için tezgahını açtığı köşedeki küçük dükkanında pano oluşturdu. Aynı zamanda binlerce de şiir yazan Erim, renkli kişiliğiyle de halk tarafından sevilen bir sima oldu.

Hayatını ayakkabı boyacılığına adadığını söyleyen Hasan Hüseyin Erim, "İsimler daima kısaldığı zaman dile daha tatlı geliyor. Benim gerçek adım Hasan Hüseyin, halkın diline uzun geldiği için Hasgül diyorlar. O yüzden adım Hasgül kaldı. Annemden ve babamdan bir gelirim olmadığı için tek çarem boyacılık yapmak oldu. Bununla evimi geçirdim. Mezara kadar da çalışacağım. Ayrıca ilkokuldan bu zamana da kadar da şiir yazarım. Şiirlerimi de genellikle geceleri yazarım, tamamlayana kadar da uyumam" dedi.

'KİMSE DÜRÜST OLMAYANA RESMİNİ VERMEZ'

Koleksiyona bir merakla başladığını belirten Hasan Hüseyin Erim, "Önce annem ile babamın resmini koleksiyona koyayım, dedim. Sonradan akılıma bu geldi ve müşterilerden resim toplamaya başladım. Bu resimleri de her kişi toplayamaz. Dürüst olacaksın. Kimse dürüst olmayana resmini vermez. Ölenlerinki ayrı, yaşayanları ayrı kısma koyuyorum. İnsanlar bunu birbirlerinden öğrenerek yanıma geliyorlar. Bizleri duygusallaştırıyor" diye konuştu.

Çalıştığı sürece fotoğraf toplamaya devam edeceğini belirten Erim, gençlere de tavsiyede bulunarak, "Her şey duygu ile alınır ve duyguyla söylenir. Gençlerimiz annelerinin, babalarının hayır dualarını almalılar. Yoksa işleri rast gitmez. Anneye babaya of demeyeceksin. Cennet onların ayaklarının altındadır. Eğer sen yaparsan, kendi çocuklarından da aynısını görürsün" dedi.

Kaynak: DHA

