Boydak Holding'in eski yöneticisi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Boydak Holding'in eski yöneticisi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

Boydak Holding\'in eski yöneticisi Bekir Boydak İstanbul\'da yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinde yapılan aramada para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bekir Boydak, işlemleri için emniyete götürüldü.

19.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası da ele geçirildi.

Boydak, işlemleri için emniyete götürüldü.

Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boydak Holding'in eski yöneticisi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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