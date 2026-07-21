Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey Hakim Karşısında: Hakkındaki Suçlamaları Reddetti

Zehra Değirmenci

(BURSA)- Görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suç örgütü kurma iddialarını reddeden Bozbey, Ben örgüt suçlamasını da, suç örgütü yöneticisi ya da üyesi olduğum yönündeki bütün iddiaları da kesinlikle kabul etmiyorum. Yüzü aşkın gündür cezaevindeyim. Kendi kendime 'Ben hangi örgütün yöneticisi olmuşum?' diye defalarca sordum. Kime baskı kurmuşum, kimi tehdit etmişim? Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nde geçmiş dönemlere ait "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddialarına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişinin yargılamasına bugün başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları, aile yakınları ile seçilmiş CHP yönetiminin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, görevden alınan eski CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk ve çok sayıda partili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplandı.

Mahkeme başkanı mahkeme salonuna 1 şüpheli yakını ve avukatların girmesine izin verdi.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

08.30'da başlayacak duruşmaya saati 09.00 itibariyle avukatların ve sanık yakınlarının alınmaması nedeniyle duruşma salonu önünde arbede çıktı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin son bulmasının ardından başlayan duruşmada sanıkların kimlik ve gelir tespiti yapıldı. Bozbey, aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti verilen öğle arasının ardından ilk savunma hakkını Bozbey'e verdi.

İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Bozbey, belediye başkanlığı görevinin dışında inşaat yüksek mühendisi olduğunu ve ticari faaliyet yürütmesinin suç olarak gösterilemeyeceğini savundu.

Savunmasının önemli bölümünü "suç örgütü" iddiasına ayıran Bozbey, "Ben örgüt suçlamasını da, suç örgütü yöneticisi ya da üyesi olduğum yönündeki bütün iddiaları da kesinlikle kabul etmiyorum. Yüzü aşkın gündür cezaevindeyim. Kendi kendime 'Ben hangi örgütün yöneticisi olmuşum?' diye defalarca sordum. Kime baskı kurmuşum, kimi tehdit etmişim? Böyle bir şey hiç yaşanmadı" diye konuştu.

Bozbey örgüt suçlamalarına yönelik, "Müfettiş raporlarında, Sayıştay incelemelerinde ve dosyada yer alan ifadelerde gördüğüm kadarıyla, bu iftiraları atan kişilerin asıl amaçlarının kendi menfaatlerini korumak olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler gerçeğe aykırı, çelişkili ve birbirini doğrulamayan ifadeler vermişlerdir. Sadece bana değil, aynı zamanda adalet sistemine de zarar vermektedirler." ifadelerini kullandı.

ADANUR'UN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bozbey, tutuklanmadan önce kendisine yönelik suçlamalarda bulunan dava sanığı Bursaspor'un eski Başkanı emin Adanur'un iddialarına yönelik ise, "İlk görüşmemizde bana işlerinin kötü olduğunu, belediyeden iş almak istediğini söyledi. Ben de Büyükşehir Belediyesinin bütün ihalelerinin açık ve şeffaf şekilde yapıldığını, isteyen herkesin bu ihalelere katılabileceğini anlattım. Ancak o bana açıkça, "Ben öyle istemiyorum." dedi. İhalesiz şekilde iş verilmesini talep etti. Ben ise bunun mümkün olmadığını, bugüne kadar hiçbir kimseye ihalesiz iş vermediğimi ve vermeyeceğimi açık şekilde ifade ettim." dedi. Bozbey, Adanur'un ihaleye girmeden usulsüz bir şekilde iş isteğinde ısrar ettiğini belirterek bu nedenle kendisine husumet beslediğini belirterek iddiaları reddetti.

Mahkeme, Bozbey ve avukatlarının savunmalarının ardından 20.30'da sona erdi. Duruşmalar, sanık savunmalarıyla devam edecek.

402 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.