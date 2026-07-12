Bozdoğan'da Orman Yangını - Son Dakika
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Bozdoğan'da Orman Yangını

Bozdoğan\'da Orman Yangını
12.07.2026 17:01
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

Kaynak: DHA

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