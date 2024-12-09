Bozüyük Belediye Tiyatrosu 'Kalbimdeki Pervane' ile Uluslararası Festivallerde

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı ödüllü çocuk tiyatro oyunu, 8'inci Atta Festivali Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase programına katıldı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu "Kalbimdeki Pervane" adlı ödüllü çocuk tiyatro oyunu ile 8. Atta Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase Programı kapsamında uluslararası bir platformda yer aldı. Oyun, İstanbul'da Sahne Kadir Has Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Program kapsamında, 12 farklı ülkeden festival direktörleri ve programcıları, Türkiye'de çocuklara yönelik performanslar sergileyen tiyatro oyunlarını seyrederken; "Kalbimdeki Pervane"de bu oyunların içerisinde yer aldı.

"Kalbimdeki Pervane" geçen günlerde 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne de katılmış ve Ankaralı minik tiyatroseverler tarafından da beğeni ile izlenmişti.