Brezilya Devlet Başkanı İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere soykırım uygulamakla suçladı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere soykırım uygulamakla suçladı

Brezilya Devlet Başkanı İsrail\'i Gazze\'deki Filistinlilere soykırım uygulamakla suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'i Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sivillere soykırım uygulamakla suçladı. Lula, İsrail-Filistin çatışmasının iki ordu arasında yaşanmadığını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere soykırım uyguladığını belirtti. Ayrıca Lula, gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamayı durdurma kararını eleştirdi.

19.02.2024 10:19
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SAO PAULO, 18 Şubat (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'i Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sivillere soykırım uygulamakla suçladı.

Lula, Pazar günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasının iki ordu arasında yaşanmadığını, bundan ziyade İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere soykırım uygulamakta olduğunu söyledi.

Lula, İsrail ordusunun yaptığı şeyin 20. yüzyılın ilk yarısında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanya'sı ve diğer Avrupalı ülkelerin Yahudi toplulukları yok etmesiyle aynı şey olduğunu ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının yaşadıklarının tarihte benzeri yok. Aslında Hitler'in Yahudileri öldürmeye karar vermesine benziyor" dedi.

Lula, gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamayı durdurma yönündeki tartışmalı kararını da eleştirdi.

Lula, "Zengin dünyanın Filistinlilere insani yardıma katkıda bulunmayı durduracağını ilan etmesine bakınca, bu insanların ne derece siyasi bilince sahip olduğunu merak ediyorum" dedi.

Afrika turu kapsamında ilk resmi ziyaretini Mısır'a düzenleyerek Arap Birliği'nin bir toplantısına katılan Lula, daha sonra Afrika Birliği Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Etiyopya'ya geçmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere soykırım uygulamakla suçladı - Son Dakika

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