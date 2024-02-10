Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Filistin Büyükelçiliği bahçesinde umut ağacı dikti

Güncel

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brasilia Büyükelçiliği bahçesinde "umut ağacı" dikme törenine katıldı.

Başkent Brasilia'daki Filistin Büyükelçiliğinde düzenlenen umut ağacı dikme törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini ifade etti.

Filistin'in Brasilia Büyükelçisi İbrahim Alzeben, açıklamasında, Filistin'e yönelik desteği nedeniyle Lula da Silva'ya teşekkür ederek, "Siz Filistin halkı için büyükelçilik bahçesinde umut ağacı diktiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilikteki törene Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, Lübnan asıllı olan Maliye Bakanı Fernando Haddad'ın yanı sıra ülkedeki Arap ve İslami diplomatik misyon temsilcilerinin de katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Sekreteri Carlos Sobral Duarte, basına yaptığı açıklamada, Lula da Silva'nın, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'yi, 16 Şubat'ta ise Etiyopya'nın başkenti Addis Abeba'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Duarte, Brezilya lideri Lula da Silva'nın mevkidaşlarıyla "önemli" görüşmeler gerçekleştireceğini, Afrika ve Orta Doğu'da Brezilyalı şirketler için birçok fırsat bulunduğu belirtti.