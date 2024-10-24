Brezilya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze Açıklaması

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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, insan haklarını savunan demokratik ülkelerin Gazze'de yaşanan "modern tarihin bu en büyük felaketine" gözlerini yumduğunu söyledi.

Vieira, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Vieira, "Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin halkına karşı yapılan soykırımı sonlandırmak için büyük bir adım atması gerekiyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) etkisiz hale geldiğini ve "uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını" söyleyen Vieira, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadığı sürece ilerlemenin mümkün olmayacağını vurguladı.

Vieira, "İnsan haklarını savunduğunu iddia eden demokrasiler, modern tarihin bu en büyük felaketine gözlerini yumdu." dedi.

Gazze'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir durum yaşandığını ve bölgede büyük silah ve patlayıcıların kullanıldığını kaydeden Vieira, bu çatışmanın büyük bir savaşa dönüşmemesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

"Küresel kurum ve kuruluşlar yeniden yapılandırılmalı"

Vieira, sosyal entegrasyon, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel yönetişimin öncelikli olarak elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel kurum ve kuruluşların yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret eden Vieira, böylece yoksulluk ve açlıkla mücadelede ilerleme kaydedileceğini belirtti.

Enerji dönüşümü ve dijitalleşme döneminde geride kalmamak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken??????? Vieira, "Enerji kaynaklarında tedarikçilere sırtımızı dayayamayız. Bilgi ve yapay zekanın bu kadar ilerlediği bugün 30 yıl önceki enerji tedarik modellerini artık kullanamayız." dedi.