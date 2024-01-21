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Brüksel'de Gazze için ateşkes çağrısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Brüksel'de Gazze için ateşkes çağrısıyla yürüyüş düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, Filistin için adalet taleplerini dile getirirken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına destek verdiler. Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette de gösteriye katılarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Brüksel\'de Gazze için ateşkes çağrısıyla yürüyüş düzenlendi
21.01.2024 - 18:33,
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Brüksel Kuzey Tren istasyonu önünde bir araya gelenler, Place Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, "Filistin için adalet, hemen" sloganları eşliğinde "Gazze'deki çocukları kurtarın", "Ateşkes, hemen şimdi!", "Filistinlilerin hakkı insan hakkıdır" yazılı dövizler ile Filistin ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayraklarını da taşıdı.

Göstericiler arasında Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette de yer aldı. Magnette, X sosyal medya hesabında, gösteriden video paylaşarak Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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Belçika, Brüksel, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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