Brüksel'de Soykırıma Karşı Sivil Toplumun Rolü Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Soykırıma Karşı Sivil Toplumun Rolü Vurgulandı

22.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de düzenlenen kongrede, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sivil toplumun önemi tartışıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi'nde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı sivil toplumun harekete geçmesinin önemi vurgulandı.

Brüksel'de dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi kapsamında, "Sistemler Çöktüğünde: Sivil Toplum Devreye Girer" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Brezilyalı milletvekili Fernanda Melchionna, Portekizli eski milletvekili ve akademisyen Mariana Mortagua, Greenpeace Uluslararası Program Direktör Yardımcısı Fabien Rondal ve Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek konuşmacı olarak yer aldı.

Mortagua, konuşmasında, İsrail ekonomisinin askeri ve gözetim teknolojileri üzerine kurulu olduğunu dile getirerek "Yani bu öldürme makinesi bir istisna değil, ekonominin merkezidir." dedi.

İsrail'in Gazze'yi yeni teknolojilerin denendiği bir alan olarak kullandığına işaret eden Mortagua, " Filistin, özellikle Gazze, askeri teknolojiler için bir laboratuvar olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Mortagua, büyük teknoloji şirketlerinin bu sürece dahil olduğunu söyleyerek, "Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler, Nimbus projesi kapsamında İsrail ordusuna milyarlarca avroluk cloud hizmeti sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ekonomik ilişkilerine de değinen Mortagua, "İsrail'in en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'dir. İsrail'in silah ithalatının yüzde 54'ü AB'den geliyor." ifadesini kullandı.

Mortagua, "İsrail, bu soykırım savaşını ancak ekonomik sisteminin buna bağlı olması sayesinde sürdürebiliyor." diyerek sivil toplumun, devletler ile İsrail arasındaki ekonomik ve teknolojik bağları sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Greenpeace Uluslararası Program Direktör Yardımcısı Rondal da konuşmasında, Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "İnsanlık adına, Filistin'de gördüklerimize kayıtsız kalmanın hiçbir yolu yok." dedi.

Rondal, barışın, sadece bombaların olmaması değil, temiz suya, gıdaya ve sağlıklı bir çevreye erişim olduğunu, Gazze'de ise bu hakların sistematik olarak ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Mevcut küresel düzenin işleyişine dair konuşan Rondal, "Bu sistem başarısız değil, tam olarak tasarlandığı gibi işliyor. Etnik ayrımcılık, sömürü ve baskı üzerine kurulu bir sistemdir." yorumunu yaptı.

Rondal, "Sivil toplum sadece boşlukları doldurmamalı, sistemin meşruiyetine meydan okumalıdır." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Abukeshek de konuşmasında, Gazze'ye yönelik dayanışma faaliyetlerinin kara ve deniz ayağıyla sürdüğünü belirterek "Bu bir kara-deniz misyonudur." dedi.

Abukeshek, İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarına karşı doğrudan eylemler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, mücadelenin çok yönlü olması gerektiğini vurguladı.

İsrail'le ilişkilerinden dolayı AB'yi eleştiren Abukeshek, "Halk baskısına rağmen İsrail ile anlaşmaları sürdüren AB utanç duymalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Brüksel, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Soykırıma Karşı Sivil Toplumun Rolü Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:58:18. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Soykırıma Karşı Sivil Toplumun Rolü Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.