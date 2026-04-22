Brüksel'de Soykırıma Karşı Sivil Toplumun Rolü Vurgulandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi'nde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı sivil toplumun harekete geçmesinin önemi vurgulandı.

Brüksel'de dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi kapsamında, "Sistemler Çöktüğünde: Sivil Toplum Devreye Girer" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Brezilyalı milletvekili Fernanda Melchionna, Portekizli eski milletvekili ve akademisyen Mariana Mortagua, Greenpeace Uluslararası Program Direktör Yardımcısı Fabien Rondal ve Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek konuşmacı olarak yer aldı.

Mortagua, konuşmasında, İsrail ekonomisinin askeri ve gözetim teknolojileri üzerine kurulu olduğunu dile getirerek "Yani bu öldürme makinesi bir istisna değil, ekonominin merkezidir." dedi.

İsrail'in Gazze'yi yeni teknolojilerin denendiği bir alan olarak kullandığına işaret eden Mortagua, " Filistin, özellikle Gazze, askeri teknolojiler için bir laboratuvar olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Mortagua, büyük teknoloji şirketlerinin bu sürece dahil olduğunu söyleyerek, "Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler, Nimbus projesi kapsamında İsrail ordusuna milyarlarca avroluk cloud hizmeti sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ekonomik ilişkilerine de değinen Mortagua, "İsrail'in en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'dir. İsrail'in silah ithalatının yüzde 54'ü AB'den geliyor." ifadesini kullandı.

Mortagua, "İsrail, bu soykırım savaşını ancak ekonomik sisteminin buna bağlı olması sayesinde sürdürebiliyor." diyerek sivil toplumun, devletler ile İsrail arasındaki ekonomik ve teknolojik bağları sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Greenpeace Uluslararası Program Direktör Yardımcısı Rondal da konuşmasında, Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "İnsanlık adına, Filistin'de gördüklerimize kayıtsız kalmanın hiçbir yolu yok." dedi.

Rondal, barışın, sadece bombaların olmaması değil, temiz suya, gıdaya ve sağlıklı bir çevreye erişim olduğunu, Gazze'de ise bu hakların sistematik olarak ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Mevcut küresel düzenin işleyişine dair konuşan Rondal, "Bu sistem başarısız değil, tam olarak tasarlandığı gibi işliyor. Etnik ayrımcılık, sömürü ve baskı üzerine kurulu bir sistemdir." yorumunu yaptı.

Rondal, "Sivil toplum sadece boşlukları doldurmamalı, sistemin meşruiyetine meydan okumalıdır." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Abukeshek de konuşmasında, Gazze'ye yönelik dayanışma faaliyetlerinin kara ve deniz ayağıyla sürdüğünü belirterek "Bu bir kara-deniz misyonudur." dedi.

Abukeshek, İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarına karşı doğrudan eylemler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, mücadelenin çok yönlü olması gerektiğini vurguladı.

İsrail'le ilişkilerinden dolayı AB'yi eleştiren Abukeshek, "Halk baskısına rağmen İsrail ile anlaşmaları sürdüren AB utanç duymalıdır." ifadesini kullandı.