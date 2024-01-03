 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BŞEÜ'de Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

BŞEÜ'de Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi' konferansında, Türkiye'nin Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, diplomasi mesleğinin tanımı ve tarihi hakkında konuştu. Programa Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BŞEÜ\'de Osmanlı\'dan Günümüze Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 16:15,
Abone Ol

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), " Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi" konferansı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, mesleklerinin zaman zaman basmakalıp ifadelerle tanımlandığını söyledi.

Devletlerde diplomasi faaliyeti yürütenlerin sayısının az olduğunun altını çizen Ersoy, şunları dile getirdi:

"Toplam personelimiz 2 bin kişi. Bunun 3'te 2'si yurt dışında, kalanı Türkiye'de. Aşağı yukarı 300 büyükelçimiz var. Bunun 150'si yurt dışında, geri kalanı merkezde. Böyle bir klişeyle karşılaşmak, fazla imkanlar bulamadığımız için mesleğimizle ilgili genel bir bilinmezlik niteliğini devam ettiriyor. Diplomasi ne aslında? Diplomasiyi ya da bu mesleği anlamamız için diplomasinin herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tanımı yok. Genel olarak şöyle tanımlanıyor, 'Devletler arasındaki ilişkileri barışçıl yollardan resmi görevlilerce yürütülmesi.' Bu işi yapan bir insan olarak bu tanımın içinde çok eksiklik görüyorum."

Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, diplomasinin zamana göre kabuk değiştiren bir meslek olduğunu ifade etti. Bu nedenle diplomasinin çeşitli tanımlarına rastlandığını anlatan Ulueren, şöyle konuştu:

"Diplomasiyi günümüzün dünyasında tanımlamak her zamankinden daha zor. Evet, genel olarak uluslararası ilişkilerde, devletler arası antlaşmalarda, işbirliklerinde ve çatışmaları önlemelerde çözme süreci olarak biliniyor. Barışçıl yöntemlerle, müzakere, iletişim ve uzlaşma yöntemi olarak biliniyor. Diplomasi tarihi, antik çağlardan beri daha devletler yokken, kabilelerin ve grupların aralarındaki sürtüşmeleri çözme gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Modern diplomatik uygulamalar ise Rönesans ile başlamıştır. 15'inci ve 16'ncı yüzyıllarda, başta İtalya'da, aslında şehir devletleri arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla başlamıştır."

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Türkan Polatcı Demirkol da katılımcılara hitap etti.

Programa Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmanlı, Türkiye, Bilecik, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BŞEÜ'de Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika


17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49
İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42
Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

Son Dakika
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
15:32 İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
15:35 Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 17:43:59. #1.12#
SON DAKİKA: BŞEÜ'de Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement