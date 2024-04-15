BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Haydar Baş\'ı anma programında konuştu

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, BTP kurucusu Haydar Baş'ı anma programında, "Kimine göre Haydar Hoca cesaretti, kimine göre vefaydı, kimine göre güçtü, kimine göre nezaketti, kimine göre bilimdi, kimine göre ilimdi. Haydar Hoca aslında ezber bozandı" dedi.

14 Nisan 2020'de hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, vefatının 4. yılında tüm yurtta ve dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen programlarla anıldı.

BTP LİDERİ HÜSEYİN BAŞ İSTANBUL'DAKİ PROGRAMA KATILDI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Esenler'de Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde organize edilen programa katıldı.

BTP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akburak'ın "Haydar Hoca'nın göbek adı 'vefa'ydı" ifadesini alıntılayan Hüseyin Baş, "Burada her birinize sorsak hepiniz başka bir şey söylersiniz. Kimine göre Haydar Hoca cesaretti, kimine göre vefaydı, kimine göre güçtü, kimine göre nezaketti, kimine göre bilimdi, kimine göre ilimdi. Haydar Hoca aslında ezber bozandı. Hepimizin aslında zihinlerimize, düşüncelerimize, dünyalarımıza kazınmış ezberlerimiz var. Buna örneklerden biri -ekonomiden bahsedecek olursak- 'para basarsan enflasyon olur.' Buna örneklerden biri 'şurada şöyle yaparsan terör fırlar.' Yani böyle hepimizin ezberleri var. Ama O, gerçekten ezber bozan biriydi. Birazdan sinevizyonda izleyeceğiz, 'bana Atatürk'ten soruyorlar, mümindir, Müslümandır, muvahhittir' diye anlatıyor, ezberleri bozuyor" dedi.

HAYDAR HOCA DÜNYAYA KAFA TUTAN ADAMDI

Hüseyin Baş, merhum Prof. Dr. Haydar Baş ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

" Dünya'da küresel bir sistem kurulmuş. Kurulan bu sistemin çarkları dönüyor. ve bu çarklara hiç kimsenin çomak sokmak gibi ne bir derdi var ne bir gücü var. Ama Haydar Hoca hakikaten yalın kılıç, güçlü adamdı ama karşısına dünyayı koyduğunda ne gücün var, koca bir dünya var karşında. O güçsüzlüğünü bilmesine rağmen o dünyaya kafa tutabilen bir adamdı. Dolayısıyla bize düşen de o bozduğu ezberleri halkımıza anlatabilmek."

SEÇİM DEĞİL GEÇİMDİ

31 Mart Yerel Seçimleri'ne de değinen BTP lideri, "Tabii seçim sonuçları beklediğimiz ve istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Ama şuradan rahatım; CHP'nin de beklediği gibi olmadı, AKP'nin de beklediği gibi olmadı, bu sonuçları herhalde kimse beklemiyordu. Dolayısıyla ben buna seçim demiyorum, geçim diyorum. Yani geçim, sandığa tepki olarak yansıdı ve geçiştirildi. Bu sonuçlar bir daha hiçbir zaman karşınıza çıkmaz. Ne bizim adımıza ne başka bir siyasi yapılanma adına. Dolayısıyla bu seçim sürecinde de ezber bozan Haydar Hoca'nın bozduğu ezberleri ve bozduğu ezberlerin yerine ikame ettiği sistem ve düşünceleri Türkiye'de haykıran, anlatan tek topluluk olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve onur duyuyorum" diye konuştu.

DUYGULANDIRAN SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

Programın son kısmında Prof. Dr. Haydar Baş'ın konuşmalarından kesitleri içeren bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.