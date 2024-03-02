BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümet ve muhalefetin yolsuzluk, hesap vermemezlik ve şeffaflıktan uzaklık konularında benzer durumda olduğunu belirtti. Baş, İstanbul'un Adalar ilçesinde ziyaretlerde bulundu ve seçimlerde destek istedi. BTP adayları da projeleriyle İstanbul'a damga vuracaklarını ifade etti.

02.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş  "Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine! Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla resmen karşı karşıyadır" dedi.

Hüseyin Baş, İstanbul'un Adalar ilçesini ziyaret etti. Baş'a ziyaretinde, BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör ve BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz eşlik etti.

Hüseyin Baş Heybeliada'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi. Sıkıntılarını dile getiren esnaf, "Fiyatlar sabit kalsın maaşlar da artmasın, fiyatlar da artmasın. Biz ondan yanayız" dedi. BTP lideri ile karşılaşan bir kadın ise "Sizi çok takdir ediyorum. Atatürkçülüğünüze bayılıyorum ve sizi her yerden takip ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. Bir başka vatandaş ise "Rahmetli babanızı çok dinlerdim, beynime de kalbime de güzel hitap etti" derken bir diğeri de, "Rahmetli babanızı çok beğenirdim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam Atatürkçü bir insandı" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A DAMGA VURACAĞIZ"

Büyükada'da BTP İstanbul adaylarının tamamının katılımıyla toplantı düzenlendi. İlk konuşmayı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör yaptı. Güngör, "Genel Başkanımız bana çok büyük bir mücadele azmi verdi. Başta ülkemiz olmak üzere, başta yaşadığım İlçe olmak üzere gerçekten mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapmam gerektiğini bana gösterdi. Bundan sonra da Adaları almak yine çok değerli Cihan Erdoğanyılmaz başkanımın projeleriyle birlikte İstanbul'a bir damga vuracağız. Diğer ilçelerde de çok güzel sonuçlar alarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu ülkede neler yapmak istediğini, nerelere gidilebileceğini hep birlikte göstereceğiz ve artık yeni bir kapıyı açmış, bu ülke için yeni bir umut olmuş olacağız" dedi.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz ise konuşmasında "Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her yerinde en fazla kadın ve genç aday gösteren parti olarak bir farkındalık yaratmak istiyor. Ülkenin sorunlarının çözülebileceğini, bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk nasıl bu karanlıktan bir Cumhuriyet kurdu, sanayi ve teknoloji devrimini gerçekleştirdi ise, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardı ise biz de bugün aynı politikaları uygulayarak bunu başaracağız. Kurucu Genel Başkanımızın çok önemli eseri Milli Ekonomi Modeli'nin belediyecilik perspektifini, sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKENİN ADİL İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLMEYE İHTİYACI VAR"

"Gezdik gördük, Türkiye'nin her yerinde ciddi bir yoksulluk var, ciddi bir ekonomik bozukluk var" dedi ve şöyle devam etti, "İnsanımız, esnaf para kazanamıyor, işçi kazandığı parayla geçinemiyor, memur aldığı parayla geçinemiyor, emekli zaten harçlık niyetine bir para alıyor. Böyle bir durum var ama tam bu ortamda kişi başı düşen milli gelirimiz 13 bin küsur dolar olarak açıklandı. Bu, kişi başı milli gelir değil de birkaç kişi başı milli gelir olabilir çünkü bizde öyle kişi başına düşen bir gelir yok! Bunun tek bir açıklaması olabilir; bir yerde zenginlik artıyor ve buna mukabil yoksulluk da artıyorsa bu, zenginliği imtiyazlı bir sınıfın kendi arasında pay ettiğinin, adaletin ortadan kalktığının ve insanların o zenginliğe rağmen yoksulluğa itildiğinin ispatıdır. Dolayısıyla bu hükümetin bir an evvel bu işlerden elini çektirerek ülkenin adil insanlar tarafından yönetilmeye ihtiyacı vardır.

Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine! Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla resmen karşı karşıyadır.

Ülkede eğer liyakat değil de sadakat esasıyla iş yapılıyorsa o ülkede gelişme olamayacaktır. Bunu biz iktidar için söylüyoruz ama muhalefette de durum aynı. Örnek verelim; Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi mevcut belediye başkanını aday çıkardı. Mevcut belediye başkanının en belirgin özelliği ne? Hatay'da binlerce insanımızın altında mahsur kaldığı, yüzlerce insanımızın can verdiği binaları yapan bir müteahhidin ve bu tip müteahhit gruplarıyla çok yakın çalışan bir insan olması ve bunu kendisi de itiraf ediyor olması, kişinin öne çıkan özelliği bu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya - Son Dakika

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