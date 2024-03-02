BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş "Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine! Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla resmen karşı karşıyadır" dedi.
Hüseyin Baş, İstanbul'un Adalar ilçesini ziyaret etti. Baş'a ziyaretinde, BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör ve BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz eşlik etti.
Hüseyin Baş Heybeliada'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi. Sıkıntılarını dile getiren esnaf, "Fiyatlar sabit kalsın maaşlar da artmasın, fiyatlar da artmasın. Biz ondan yanayız" dedi. BTP lideri ile karşılaşan bir kadın ise "Sizi çok takdir ediyorum. Atatürkçülüğünüze bayılıyorum ve sizi her yerden takip ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. Bir başka vatandaş ise "Rahmetli babanızı çok dinlerdim, beynime de kalbime de güzel hitap etti" derken bir diğeri de, "Rahmetli babanızı çok beğenirdim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam Atatürkçü bir insandı" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A DAMGA VURACAĞIZ"
Büyükada'da BTP İstanbul adaylarının tamamının katılımıyla toplantı düzenlendi. İlk konuşmayı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör yaptı. Güngör, "Genel Başkanımız bana çok büyük bir mücadele azmi verdi. Başta ülkemiz olmak üzere, başta yaşadığım İlçe olmak üzere gerçekten mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapmam gerektiğini bana gösterdi. Bundan sonra da Adaları almak yine çok değerli Cihan Erdoğanyılmaz başkanımın projeleriyle birlikte İstanbul'a bir damga vuracağız. Diğer ilçelerde de çok güzel sonuçlar alarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu ülkede neler yapmak istediğini, nerelere gidilebileceğini hep birlikte göstereceğiz ve artık yeni bir kapıyı açmış, bu ülke için yeni bir umut olmuş olacağız" dedi.
"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz ise konuşmasında "Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her yerinde en fazla kadın ve genç aday gösteren parti olarak bir farkındalık yaratmak istiyor. Ülkenin sorunlarının çözülebileceğini, bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk nasıl bu karanlıktan bir Cumhuriyet kurdu, sanayi ve teknoloji devrimini gerçekleştirdi ise, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardı ise biz de bugün aynı politikaları uygulayarak bunu başaracağız. Kurucu Genel Başkanımızın çok önemli eseri Milli Ekonomi Modeli'nin belediyecilik perspektifini, sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"ÜLKENİN ADİL İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLMEYE İHTİYACI VAR"
"Gezdik gördük, Türkiye'nin her yerinde ciddi bir yoksulluk var, ciddi bir ekonomik bozukluk var" dedi ve şöyle devam etti, "İnsanımız, esnaf para kazanamıyor, işçi kazandığı parayla geçinemiyor, memur aldığı parayla geçinemiyor, emekli zaten harçlık niyetine bir para alıyor. Böyle bir durum var ama tam bu ortamda kişi başı düşen milli gelirimiz 13 bin küsur dolar olarak açıklandı. Bu, kişi başı milli gelir değil de birkaç kişi başı milli gelir olabilir çünkü bizde öyle kişi başına düşen bir gelir yok! Bunun tek bir açıklaması olabilir; bir yerde zenginlik artıyor ve buna mukabil yoksulluk da artıyorsa bu, zenginliği imtiyazlı bir sınıfın kendi arasında pay ettiğinin, adaletin ortadan kalktığının ve insanların o zenginliğe rağmen yoksulluğa itildiğinin ispatıdır. Dolayısıyla bu hükümetin bir an evvel bu işlerden elini çektirerek ülkenin adil insanlar tarafından yönetilmeye ihtiyacı vardır.
Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine! Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla resmen karşı karşıyadır.
Ülkede eğer liyakat değil de sadakat esasıyla iş yapılıyorsa o ülkede gelişme olamayacaktır. Bunu biz iktidar için söylüyoruz ama muhalefette de durum aynı. Örnek verelim; Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi mevcut belediye başkanını aday çıkardı. Mevcut belediye başkanının en belirgin özelliği ne? Hatay'da binlerce insanımızın altında mahsur kaldığı, yüzlerce insanımızın can verdiği binaları yapan bir müteahhidin ve bu tip müteahhit gruplarıyla çok yakın çalışan bir insan olması ve bunu kendisi de itiraf ediyor olması, kişinin öne çıkan özelliği bu."
Son Dakika › Güncel › BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla karşı karşıya - Son Dakika
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı. Abant'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar erimeye başladı. Konaklamak ya da günübirlik tatil için milli parka gelenler, Abant'ın eşsiz manzarasına karşı göl çevresinde vakit geçirdi.
Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere havadan yeni insani yardımlar atıldığını duyurdu. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, ülkesinin Filistin halkının zaruri temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil insani yardımları ulaştırmayı sürdüreceğini belirtti. Yardımların içeriği ve miktarı hakkında bilgi verilmedi. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapılar tahrip oldu.
İstanbul'da kaldığı apartta kalp krizi sonucu ölü bulunan 24 yaşındaki genç, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sona erdi. 12 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının katıldığı müsabakalarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarılı sporculara Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni etti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ve Nazilli'deki hastanelerde hastası olan vatandaşlara refakatçi hizmeti sunmaya başladı. Hafta içi beş gün, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah 8:30 - akşam 17:30 saatleri arasında refakat hizmeti verecek.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dur ihtarına uymayan ehliyetsiz bir sürücü, polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve teşkilatı, Sur ilçesindeki Ulu Cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ocak, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların gönlüne girmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşlar tarafından güzel karşılanan Ocak, teşkilat olarak halkın içerisinde olacaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?