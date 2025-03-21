BTP Lideri Hüseyin Baş: İktidar Halk Desteğini Kaybetmiştir - Son Dakika
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BTP Lideri Hüseyin Baş: İktidar Halk Desteğini Kaybetmiştir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iktidarın halk desteğini kaybettiğini ve adalet ile demokrasi mücadelesinin önemini vurguladı.

21.03.2025 21:26  Güncelleme: 00:01
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(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Baş, "Sayın İmamoğlu'nun diplomasını iptal edeceklerine değerinin kat ve kat altında verdikleri ihaleleri iptal etsinler ülkede o zaman halk belki onları desteklemeyi tercih eder. Bu şekilde hiç kimse bu iktidarı desteklemeyecektir, her geçen gün oyları eriyor. Oyları eridiği için de agresifleşiyorlar" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen BTP lideri Baş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına tepki gösterdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Baş, şunları söyledi:

"Türkiye'de herkes mücadeleyi ne Ekrem İmamoğlu için ne de herhangi bir şahıs için yapıyor. Bu mücadele adalet için, demokrasi için ve gelecek için yapılıyor. Biz de adalet istiyoruz, geleceğimizin teminat altında olduğu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz, demokrasimizi geri istiyoruz. Biz yöneticilerden şunu istiyoruz; huku da geçtik sadece mevcut kanunlar uygulansın. Türkiye'de kanunların uygulanmadığının son 3 – 5 ayda 100 tane örneğini ben burada sayabilirim böyle bir hukuk devletinden bahsetmenin ne anlamı var. Kanun uygulanmıyor, 'hukuk devletiyiz' diyorsunuz ama hukuk devleti değilseniz hukuk devleti olmadığınızı söylüyorsanız suçlu olma ihtimaliniz de var.

"Türkiye'de inanılmaz bir çifte standart oluşmuştur"

Biz 3 – 5 tane muhalif konuşunca yargısal süreçleri etkileme gücüne sahibiz ama iktidarın bakanları, iktidarın vekilleri, iktidarın yanında gezen gazeteciler istediğini söylüyor ama adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmemiş oluyorlar. Türkiye'de inanılmaz bir çifte standart oluşmuştur ve bu çifte standardın tek sebebi birilerinin iktidarının devamıdır. Bu durum, bu gidişat ne o iktidar sahiplerine yarar ne o iktidar sahiplerinin gelecekte ülkeyi emanet edeceği çocuklarına, ne bizim çocuklarımıza yarar. Bu hiç kimseye yaramaz, bu hepimize zarar verir.

"İktidar halk desteğini kaybetmiştir"

Ülkenin geleceğini 23 yıldır siz belirliyorsunuz. Neyle belirliyorsunuz; demokrasiyle, hukukla, hukuk devletiyle. Bugün ne oldu da bunları bir kenara bırakmaya kalkıyorsunuz? İşte ne olduğunu ben söyleyeyim; gün itibarıyla bu mevcut iktidar Türkiye'de seçime girse benim inancım, buna inanarak söylüyorum yüzde 10 dahi oy alamayacağının farkında olduğu için bunları yapıyor. İktidar halk desteğini kaybetmiştir dolayısıyla gidip bizimle uğraşacağına, bütün bir milleti karşısına alacağına halk desteğini yanına almaya çalışsın. Bunun içinde ülkedeki ekonomiyi düzeltmek gibi yöntemler var, ülkede adaleti tesis etmek gibi yöntemler var. Benim sayın iktidar sahiplerine tavsiyem bu yöntemleri tercih etsinler, ülkenin ekonomisini düzeltmeye çalışsınlar.

Sayın İmamoğlu'nun diplomasını iptal edeceklerine değerinin kat ve kat altında verdikleri ihaleleri iptal etsinler ülkede o zaman halk belki onları desteklemeyi tercih eder. Bu şekilde hiç kimse bu iktidarı desteklemeyecektir, her geçen gün oyları eriyor. Oyları eridiği için de agresifleşiyorlar. Ne diyelim bu Ramazan gününde Allah bizi bunlardan korusun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP Lideri Hüseyin Baş: İktidar Halk Desteğini Kaybetmiştir - Son Dakika

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