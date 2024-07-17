Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarında yeni sınıflar açacak - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarında yeni sınıflar açacak

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yenigün Spor Tesisleri'ndeki futbol kurslarını ziyaret ederek, daha fazla çocuk ve gence ulaşabilmek amacıyla spor kurslarında yeni sınıflar açılacağını duyurdu.

17.07.2024 11:52  Güncelleme: 12:20
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(İZMİR) - Yenigün Spor Tesisleri'ndeki futbol kurslarını ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, daha fazla çocuk ve gence ulaşabilmek amacı ile spor kurslarında yeni sınıflar açılacağını duyurdu.

Başkan Duman, Yenigün Mahallesi'nde bulunan spor tesislerini ziyaret ederek, Buca Belediyesi Spor Kulübü futbol kurslarına katılan öğrenciler ile bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Başkan Duman, ardından sahaya geçerek çocuklarla futbol oynadı.

Duman, belediye bünyesinde açılan spor kurslarının çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağlamasının yanı sıra kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmesi anlamında çok değerli olduğuna dikkati çekerek, "Bizler, açtığımız kurslara bu yönüyle bakarak toplumsal anlamda gençlerin gelişimine ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına büyük katkı koyduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle de kurslara katılım sayılarının artırılması için yeni sınıflar açmayı planlıyoruz. Amacımız, Buca'da yaşayan daha çok gence ve çocuğumuza ulaşmak" diye konuştu.

Her yıl binlerce Bucalı katılıyor

Buca Belediyesi'nin, Buca Tenis Kulübü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yenigün Spor Tesisleri'nde açtığı yüzme, futbol, tekvando, boks, tenis ve kick boks spor kurslarına her yıl binlerce ilçeli katılım sağlıyor. Yüzme kurslarından bir ayda 2 bin yetişkin ve çocuk faydalanırken futbol kurslarından her ay bin kadar çocuk faydalanıyor. Uzman spor hocalarından eğitim alan çocuklar okul dışında da yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarında yeni sınıflar açacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, spor kurslarında yeni sınıflar açacak - Son Dakika

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