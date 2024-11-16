Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü Aldı

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İzmir'in İzmir Awards 2024 Yılın Enleri Ödül Töreni'nde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Yılın Belediye Başkanı' ödülünü kazandı. Duman'ın 'Diyabet Sensörü Destek Programı' ise 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' seçildi.

16.11.2024 11:50  Güncelleme: 11:58
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir'in İzmir Awards 2024 Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 30 ilçesinde yüz yüze yapılan anketler sonucunda "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü aldı. Duman'ın, iki ay önce hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı da "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" seçildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Aldığımız bu ödül Görkem Duman'a değil, Buca Belediyesi'nin tüm emekçilerine aittir. Şimdi daha çok çalışma, Buca'yı daha ileriye taşıma zamanı" dedi.

İzmir Awards 2024 Yılın Enleri, 40 gün boyunca izmiryilinenleri.com internet sitesi oylaması ve 30 ilçede yüz yüze yapılan anketlerle belirlendi. Sunuculuğunu Mesut Yar ile Özge Ulusoy'un yaptığı 2024 İzmir Yılın Enleri Ödül töreni, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla hemşehrilerinin takdirini toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törende "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, ilçede yaşayan 0 - 18 yaş arası Tip 1 diyabet hastası çocuklar için hayata geçirdiği "Diyabet Sensörü Destek Programı" da "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" seçildi.

"Gurur duyuyorum"

Verilen ödüllerin çalışma azmini daha da güçlendirdiğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlk günden beri çalışmalarımızla ilgili vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyorduk. Doğduğum, büyüdüğüm güzel ilçeme hizmet vermekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Aldığımız bu ödül Görkem Duman'a değil, Buca Belediyesi'nin tüm emekçilerine aittir. Şimdi daha çok çalışma, Buca'yı daha ileriye taşıma zamanı" diye konuştu.

"Yorulmak bize göre değil"

Sosyal demokrat bir anlayışla hizmet verdikleri Buca'da, insana dokunan projelerin en az belediyelerin temel çalışma unsurları kadar değerli olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel yönetim olarak, fiziki yatırımlarımızın yanı sıra her bir vatandaşımızın sağlığı ve mutluluğu için de çalışmalar gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor. Diyabet Sensörü Destek Programı, ilçemizdeki diyabet hastası çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için çabaladığımız bir çalışma. Bu proje çocuk ve gençlerimizin olduğu kadar, onların hayatlarına dokunabildiğimiz için, bizlerin de yüzlerini güldüren bir çalışma. Bu ödüller motivasyonumuzu tabii ki artıyor ancak alacağımız en büyük ödül Bucalıların mutlu olduğunu görmek olacak. Bu amaçla ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Yorulmak bize göre değil."

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü Aldı
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Görkem Duman, Politika, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü Aldı - Son Dakika

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