Buca Belediye Başkanı'ndan Çöp ve Moloz Dökme Uyarısı

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yapılan tüm uyarılara rağmen Seyhan Mahallesi'ndeki boş araziye çöp ve moloz dökmeyi sürdüren kişi ve firmalara seslenerek, "Buca kimsesinin çöplüğü değil. Kirletenlerin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

Buca Belediyesi'nin sosyal medya ve basın yoluyla yaptığı uyarılara uymayan kişi veya firmalar, Seyhan Mahallesi'nde bulunan boş araziye çöp ve moloz dökmeyi sürdürüyor. Sık sık alanda temizlik çalışması gerçekleştiren Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün gelen ihbar üzerine yeniden bölgeye gitti. Arazinin tamamen çöp ve moloz yığını ile dolu olduğunu gören ekipler, kepçe ve kamyonlarla alana girerek, iki gün süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölgedeki sıkıntının devam etmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Aynı bölgeyi düzenli aralıklarla temizlemek zorunda kalıyoruz. Bu konuda kararlılığımızı daha önce ifade etmiştik. İlçemizin hangi noktasında olursa olsun kaçak moloz dökenleri yakaladığımız anda en üst sınırdan ceza keseceğiz. Buca kimsesinin çöplüğü değil. Kirletenlerin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

"Halk sağlığını tehdit ediyorlar"

Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etrafa kontrolsüzce bırakılan atıkların halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğunu ifade ederek, "İnsanlarımızın evlerine gösterdiği hassasiyeti, yaşadıkları kente karşı da göstermelerini istiyoruz. Büyük fotoğrafa baktığımızda Buca hepimizin yuvası… Yaşadığımız kente ve insanlara karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bu kentte yaşayacak gelecek nesillere karşı da borcumuz var" diye konuştu.

Para cezası uygulanıyor

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık alanlara kaçak moloz ve çöp dökenlere Kabahatler Kanunu'nun 41/4 Maddesi'ne göre cezai işlem uygulanacağı, buna göre gerçek kişilere üst limit olan 63 bin 683, tüzel kişilere ise 106 bin 229 lira para cezası kesileceği bildirildi.