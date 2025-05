Buca Belediye'nin Serasına Yapılan Sabotajın Ardından Toplu Fide Dikimi... CHP'li Adem: Bunu Yapanları Lanetliyorum, Üretim Durmayacak

(İZMİR) – Buca Belediyesi'nin Kent Lokantalarına destek amacıyla üretim yaptığı seraya yönelik sabotaj girişiminin ardından Kaynaklar'da yer alan Tarımsal Üretim Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in katılımıyla toplu fide dikimi gerçekleştirildi. Adem, saldırıyı lanetleyerek "Yine üretime geçeceğiz. Burada üretim durmayacak. Bunların tekrardan yaşayabilmesi çok zaman alacağı için burada farklı bir ürün desenine geçilecek. Farklı bir uygulama yapılacak. Belediye başkanımız burada Kent Lokantası için ürün üretmeye devam edecek" dedi.

Buca Belediyesi'nin Kent Lokantalarına destek amacıyla üretim yaptığı seraya yönelik sabotaj girişiminin ardından Kaynaklar'da yer alan Tarımsal Üretim Merkezi'nde dayanışma içinde toplu fide dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve yurttaşlar katıldı.

Toplu fide dikimi etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, seraya yönelik sabotaja tepki gösterdi. Adem, "Yapılan bu hain eylem gerçekten hem bitkilere aşırı derecede zarar vermiş hem de karnını doyurmakta zorluk çeken, geçinmekte zorluk çeken Kent Lokantası'ndan vatandaşlarımızın da buradaki ürünlerden oluşacak yemekleri yemesine engel olmuş bir ortam var. Ama şu var; biliyorum ki ben burada Görkem Başkan gerçekten çok emek verdi. Bu işi bilen değerli hocalarla birlikte çalıştı ve bugün buradaki ürünlerin; fasulyenin bu şekle gelmesinde, burada üretim yapmasında büyük katkısı var. Hocalarıma da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en iyi hocalarından buraya katkı veren hocalar. Burada 950 öğrenciye de aslında topraksız tarımın nasıl yapılacağının uygulamalı olarak gösterildiği ve bir meslek sahibi edildiği bir ortam da var" dedi.

Adem, sabotaj girişimini yapan kişi veya kişilerin tarımdan anladığına dikkat çekerek, "Burada bu işi yapan kişi kesinlikle tarımdan anlayan, sulamanın nasıl yapıldığını bilen, sulamanın nereden bu seraya basıldığını bilen birisi. Bu işi bilen birisi. Yazık bu kadar emek verilmiş, bu kadar güzel bitki yetiştirilmiş. Buradan bir çalışma elde edilmiş ve ürün elde edilecek. Ama bunu engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken işleri CHP'li belediyeler yapıyor"

CHP'li belediyelerin merkezi idarenin yerine tarımsal destek sağladığını vurgulayan Erhan Adem, "İl belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, büyükşehirlerimizin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıkları olsun, bugün Tarım Bakanlığı'nın yapamadığı her işi bizim belediyelerimiz kendi bütçeleriyle, kendi olanaklarıyla yapıyor. Normalde burada bu bitkileri yetiştirip 950 öğrenciye ders vermek Buca Belediyesi'nin görevi değil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın göreviydi ama maalesef bakanlığın görevlerini yapmadığı için bugün belediye başkanlarımız, belediyelerimiz vatandaşa hizmetin yanında ayrıca da tarımsal olarak da kırsala destek veriyor. Kendileri üretim yapıyor, öğrenciler yetiştiriyor, tarımın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteriyor. Ben bunu yapanları lanetliyorum ve Allah'a havale ediyorum" dedi.

Adem, serada üretimin devam edeceğini belirterek, "Bugün burada tekrar fide dikimlerimiz olacak. Yine üretime geçeceğiz. Burada üretim durmayacak. Bunların tekrardan yaşayabilmesi çok zaman alacağı için burada farklı bir ürün desenine geçilecek. Farklı bir uygulama yapılacak. Belediye başkanımız burada Kent Lokantası için ürün üretmeye devam edecek" diye konuştu.

Duman: "Bu hain saldırıyı asla kabul etmiyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da etkinlikte yaptığı konuşmada, kentteki ekonomik zorluklara karşı geliştirdikleri "Buca Modeli"ni anlattı. Duman, "Ülkemizde ciddi bir gıda enflasyonu ve gıda krizi var. Biz de buna karşı kendi ilçemizde bir Buca modeli oluşturduk. Nedir Buca modeli? Kendi ürünlerimizi hem sağlıklı, organik hem de ekonomik yetiştirip Kent Lokantalarında dört çeşit yemeği 50 liradan hala vermeye devam etmenin sübvansiyonunu da bu şekilde sağladık. Onun dışındaki ürünleri de sosyal destek olarak vatandaşlarımızın sofralarına, evlerine ilettik" dedi.

Duman, seraya yapılan saldırıyı "hainlik" olarak niteleyerek şunları söyledi:

"İlk ürünümüz olan taze fasulyeyi toplamaya başladığımızda bu hain saldırıyla karşılaştık. 'Hain' diyorum çünkü gerçekten hain bir saldırı. Bucalıların sofrasına ve Kent Lokantası'na yapılan bir saldırı. Dediğimiz gibi tamamen vatan hainliğidir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ama bu olay bizi daha da motive etti. Daha da güçlendirdi. İki dönüm olan seramızı dört dönüme çıkarıyoruz. Bulunduğumuz alan 16 dönüm. Geri kalan 12 dönümlük alanda bugün tüm Bucalı hemşehrilerimizle, partililerimizle, STK'larla, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Burada bin tane fideyi bugün ekeceğiz ve üretime, Kent Lokantası'na destek sağlamaya devam edeceğiz."

"Sosyal belediyecilikten vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Duman, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, "Biz sosyal belediyecilikten asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin şu an bu derin yoksullukta, ekonomik krizde, sosyal belediyeciliğe çok ihtiyacı var. Sadece tarım da değil, birçok alanda da sosyal belediyeciliğimize devam edeceğiz. Bu saldırı bizi çok güçlendirdi, çok motive etti. Biz tam bu motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buca güzel bir dayanışma örneği gösteriyor. Bu dayanışma göreve geldiğimiz günden beri artarak devam ediyor. Her alanda bu dayanışmayı görmeye başladık. Önümüzde Kurban Bayramı var. Vatandaşlarımız kurbanlarını Kent Lokantası'na bağışlamaya başladı. Bu da dayanışmanın ayrı bir örneği. Gerçekten bizi bunlar çok mutlu ediyor ve görevimizi daha da azimli yapmamızı sağlıyor" dedi.

"Bu saf bir kötülük, başka hiçbir şey değil"

Duman, saldırının ardından yapılan işlemleri şu sözlerle aktardı:

"Böylesine hayırlı, böylesine Kent Lokantası'na ve sosyal destek için yapılan bir projeye böyle haince saldırı olacağını hiçbir kalp düşünmezdi. Bizler öyle bir kalp beslemediğimiz için öyle bir hain saldırı da düşünmedik. Burada bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. Burada tabii ki bizim güvenliğimiz var, her şeyimiz mevcut ama bu tamamen hainliktir. Bu saf bir kötülük başka hiçbir şey değil. Olayı görür görmez jandarmaya başvuru yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Avukatlarımız gerekli olan yetkililer tüm başvuruları yaptılar. Jandarma ekipleri alana gelip bir inceleme başlattılar. İncelemede bunun bir sabotaj olduğu kanaatine varıldı. Şu an savcılıkla birlikte araştırma devam ediyor. Ben inanıyorum ki bunu yapan hain ya da hainler mutlaka bulunacak ve cezasını da çekecekler. Burada bir üretim, bir değer var. İyi yapılan bir iş var, hayırlı bir iş var. Burada yapılan saldırıyı biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Tabii ki şu an CHP'li belediyelerin hizmet vermesi, kısıtlanmaya çalışılıyor. Bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Ama biz her türlü engellere rağmen dediğim gibi bütün mücadelemizle Bucalı vatandaşlarımıza sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz."