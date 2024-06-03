Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ni Düzenledi

Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali\'ni Düzenledi

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, İzmirlilerin büyük ilgisini çekti. Festivalde üreticilere müjde veren Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'ya özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescili için çalışma yaptıklarını açıkladı.

03.06.2024 17:30  Güncelleme: 17:33
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(İZMİR)- Buca Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, dopdolu bir programla geçti. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği festivalde üreticiye müjde veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'ya özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescili için çalışma yaptıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Buca Belediyesi ile Belenbaşı Muhtarlığı iş birliğiyle bu yıl 17'incisi gerçekleştirilen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, büyük ilgi gördü. Geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde katılımcılara dağıtılmak üzere keşkek dövüldü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı keşkek dövümünün ardından "En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması" için tadımlar yapılarak finalistler belirlendi. Birincilik ödülünü Ali Özgür Kınacı isimli üretici alırken ikinci Remzi Altıparmak, üçüncü Kezban Altıparmak oldu.

Coğrafi işaretleme için çalışma başladı

Festivalin açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'ya özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescilini gerçekleştirmek için çalışma hazırladıkları söyledi. Başkan Duman, şöyle konuştu:

"Güzel doğaya ve bereketli topraklara sahip köylerimiz var. Her hafta sonu on binlerce İzmirli hemşehrilerimiz nefes almak için buralara geliyor ve köylerimizdeki bereketli topraklarda yetişen ürünleri alıyor. Şimdi yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Kirazımızı, bardacığımızı, Kırklar kavunumuzu, Razaki üzümümüzü sadece İzmirlilere değil, tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalarımıza başladık. Buca'ya özgü ürünlerimizi coğrafi işaretleme ile tescil edip, ürünlerimizi ülke geneline duyuracağız. Toprağı işleyen, alın teri ile yoğuran üreticilerimizi de destekleyeceğiz. Üretim maliyetlerini düşürecek, üreticimizin alın terinin hak ettiği değeri görecek pazarı oluşturacağız."

Hüseyin Turan konseri ile sona erdi

Gün boyu türkülerin susmadığı festivalde Belenbaşı Mahallesi'nin yöresel sanatçıları Yavuz İlhan, Abdullah İnanç, Zeynep İlhan ve Ali Çakar sahne aldı. Halk oyunları gösterileriyle coşkunun hiç sönmediği festivalde, katılımcılar İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseriyle keyifli dakikalar geçirdi. Belenbaşı Köyü Yörük Türkmen Derneği ve Yörük Köy Tiyatrosu ise oyunlarıyla festivale renk kattı. Festival, ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan konseri ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika

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