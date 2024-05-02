Buca Belediyesi Köylerde Meyve Fidanı Dağıttı

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(İZMİR)- Buca Belediyesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla köyler bölgesinde meyve fidanı dağıtımı yaptı.

İzmir'in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca'da, verimli toprakları yeniden tarımsal üretime yönlendirmek için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, köyler bölgesindeki üreticilere desteğe devam ediyor. Yöre halkını katma değeri yüksek ürünlerle üretime teşvik eden Belediye, Doğancılar, Kırklar, Belenbaşı, Kaynaklar, Karacağaç mahallelerinde ürün çeşitliliğini artırmak için ayva, Trabzon hurması, şeftali cinsi meyve fidanı dağıttı. Tarımsal üretimin her alanında Buca Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten duydukları mutluluğu dile getiren Bucalı üreticiler, Başkan Görkem Duman'a çok teşekkür etti.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Belediye olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "İzmir'in merkezinde en verimli topraklara sahip ilçede yaşıyoruz. Bu topraklardaki üretimi sürdürmek için çiftçilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.