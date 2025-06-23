Buca Belediyesi'nde Grev ve İşten Çıkarma - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde Grev ve İşten Çıkarma

23.06.2025 12:59
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Buca'da grevdeki işçilere işten çıkarma mesajı gönderildi, çöpler birikiyor.

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde alacakları nedeniyle iş bırakan işçilerin grevi 6'ncı gününde sürerken; bazı işçilerin işine son verildi. Gönderilen SMS'te, "23.06.2025 itibariyle Buca Belediyesi'ndeki görevlendirmenize son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde işçilerle bir araya geldi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Grev nedeniyle toplanmayan çöpler dün İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanırken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da sahaya inip çöp topladı.

SMS İLE İŞLERİNE SON VERİLDİ

Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma haklarını kullanmak isteyen bazı işçilerin grev yapan bazı işçiler tarafından tehdit edildiğini, bu işçilerin de işlerine son verileceğini söyledi. Duman'ın açıklamasının ardından bugün grevin 6'ncı gününde bazı işçilere kısa mesajla iş sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi. Gönderilen SMS'te, "23.06.2025 itibariyle Buca Belediyesi'ndeki görevlendirmenize son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZ GERİ ATMAYACAK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde büro personeli işçi Ayça Pektaş, "Bu sabah birçok arkadaşımıza şirkete iade edildiğimizi belirten mesajlar geldi. Sayıyı tespit edemiyoruz. Biz Buca-Mar şirketinin işçileriyiz. Görevlendirmeyle Buca Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerinde çalışıyoruz. 'Görevlendirme sona erdi, şirkete iade ettik' dediler. İşverenin kafasında ne olduğunu bilmiyoruz. Performansı mı bahane edecekler, toplu işten çıkarma mı yapacaklar yoksa direnişi kırmak için mi bu mesajı attılar; bilemiyoruz. Bu bir tehdit mesajıysa eğer hiçbir arkadaşımız geri adım atmayacak. Biz sadece maaşlarımızı istiyoruz. Bugün 23 Haziran ve biz Nisan ayının yarı maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ve geçinemiyoruz. Belediye başkanı, bizi vatandaşın önüne atıyor. Büyükşehirdeki arkadaşlarımız TİS sürecindeydi ve onlar zam istiyordu. Biz zam değil, maaşınızı istiyoruz. Bu kadar haklıyken de suçlanmayı kabul etmiyoruz" dedi.

'SAYGI İLİŞKİSİNİ İDARE BOZDU'

Çalışmak isteyen hiçbir işçiye baskın yapılmadığını savunan Pektaş, uzlaşmaya açık olduklarını yineleyerek, "Ellerinde delil olduklarını, bizim çalışanları tehdit ettiklerimizi söylediler. Görüntü veya ses kaydı bizle veya kamuoyuyla paylaşılmadı. Belediye başkanı, merdivenlerde yanımıza geldiğinde iş edinmeme hakkımızı kullanmamıza saygı duyduğunu ve sorunun çözümü için çaba sarfettiğini söylemişti. Tek bir kişiye bile baskı yapılmayacağını, işten çıkarılmayacağını söylemişti. Biz de grubumuzdan durumu arkadaşlarımıza bildirdik ve 'çalışan arkadaşlarımıza asla bir şey söylemeyeceğiz' dedik. 'Haklıyken haksız duruma düşmeyelim' demiştik. Ancak bu mesajımızdan sonra işveren, şantiyelerde çalışan arkadaşlarımızı arayarak, 'eylem sona erdi, işbaşı yapmayan herkes çıkarılacak' diye tehdit etti. Biz de arkadaşlarımıza böyle durum olmadığını söyledik. Aramızdaki saygı ilişkisini bozan idare oldu. Görüşme kapılarını kapatan taraf olmadık. Uzlaşmağa açığız" diye konuştu. Öte yandan ilçede çöplerin yine yığın oluşturduğu görüldü.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nde Grev ve İşten Çıkarma - Son Dakika

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