Buca Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor

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Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla camiler ve mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor. Başkan Görkem Duman, vatandaşların bayramını sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için gereken önlemleri aldıklarını belirtti.

28.03.2025 11:47  Güncelleme: 13:18
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(İZMİR) - Buca Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklar ve camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Komşularımızın bayramını ağız tadıyla geçirebilmelerini sağlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, vatandaşların bayramlarını en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ibadethane ve mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. İlçedeki camiler, vatandaşların temiz ve sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için özenle temizlendi. Avlular süpürüldükten sonra tazyikli su ile çevre temizliği de yapıldı.

Ortaklaşa çalışma

Bayram nedeni ile ziyaretlerin yoğunlaşacağı Kaynaklar Mezarlığı'nda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile birlikte ayrıntılı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Buca Belediyesi ekipleri, tüm mezarlığı süpürerek özel araçlarla baştan sona yıkadı. Zaman içinde yıpranmış olan kaldırım taşları yenileri ile değiştirildi ve boyandı. Ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında ağaç budaması gerçekleştirerek alana mevsim çiçekleri dikti.

"Bayramda da görevimizin başındayız"

Tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Komşularımızın bayramını ağız tadıyla geçirebilmelerini sağlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bayram dolayısıyla sirkülasyonun daha da arttığı ibadethanelerimizde ve mezarlıklarımızda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Buca Belediyesi olarak değerli Bucalılara en iyi hizmeti verebilmek adına bayram boyunca da görevimizin başında olacak, hizmetimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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