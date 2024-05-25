Buca Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Kampanyası Başlattı

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Buca Belediyesi, sokakta yaşayan köpekleri toplayıp uyutulmasına ilişkin yasal düzenlemeye tepki olarak sahiplendirme kampanyası başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının yaşam hakkının önemine vurgu yaparak, yerel ve merkezi iş birliği ile bu durumun üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtti.

25.05.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, iktidarın "hayati tehlike" oluşturdukları iddiasıyla Türkiye çapında sokakta yaşayan köpekleri toplayıp 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde uyutulmasına ilişkin hazırladığı yasal düzenlemesinin ardından sahiplendirme kampanyası başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Yasayı bekleme sahiplen" diyerek, Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bakılan sokak hayvanları için vatandaşlara 'sahiplenme' çağrısı yaptı.

"Hayati tehlikeye karşılık sokak hayvanlarının uyutulması" ile ilgili yasa tasarısına karşı tepkiler sürerken; Buca Belediyesi, sahiplendirme kampanyası başlattı. Kampanya ile Buca Belediyesi,  can dostlar ve hayvanseverler arasında bir köprü kuruyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada yaşayan köpek ya da kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturabiliyorlar.

"Vicdani çalışmalar için hazırız"

Her canlının yaşam hakkı olduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarını uyutmanın vicdani olmayacağını belirtti. Başkan Görkem Duman, bu alanda yapılabilecek çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerin tek başına bu durumun üstesinden gelmesi bugünkü koşullar içinde zor görünüyor. Devlet tarafından ayrılan bütçenin eşit şekilde tüm yerel yönetimlere dağıtılması, yerel ve merkezi iş birliği ile bu durumun üstesinden gelebiliriz. Buca Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içinde yaşayan can dostlarımızın aşılama ve bakımlarını sürdürüyoruz. Yaralanan can dostlarımıza hayvan ambulansı ile anında tedavi uyguluyoruz. Can dostlarımız için yedi gün hizmette bulunan bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'miz bulunuyor. Can dostlarımızı yaşatmak için bizler elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Kampanyası Başlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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